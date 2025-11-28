Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bisnis dan Kekayaan Insanul Fahmi, Suami Wardatina Mawa yang Diduga Selingkuh dengan Inara Rusli

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |20:05 WIB
Bisnis dan Kekayaan Insanul Fahmi, Suami Wardatina Mawa yang Diduga Selingkuh dengan Inara Rusli
Bisnis dan Kekayaan Insanul Fahmi, Suami Wardatina Mawa yang Diduga Selingkuh dengan Inara Rusli. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA — Bisnis dan kekayaan Insanul Fahmi, suami Wardatina Mawa, tengah menjadi sorotan publik terkait dugaan perselingkuhannya dengan Inara Rusli. Pengusaha muda ini mengaku sudah menikah dengan Inara Rusli, padahal secara hukum ia masih berstatus suami Wardatina Mawa.

Skandal ini terbongkar setelah Wardatina Mawa melapor ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinaan yang melibatkan suaminya.

Insanul merupakan lulusan S1 Computer Science Universitas Indonesia. Ia dikenal sebagai pengusaha muda yang memiliki sejumlah lini bisnis.

Untuk kekayaan Insanul Fahmi belum diketahui secara pasti besarannya. Namun dirinya menjabat sebagai CEO PT Karya Kuni Indonesia sejak 2020 hingga saat ini. Perusahaan ini bergerak di bidang digital marketing. 

Selain itu, Insanul juga memiliki bisnis co-working space bernama Kopikuni sebagai owner. Pria yang menikahi Wardatina Mawa pada usia 19 tahun ini juga merupakan co-founder perusahaan makanan Macaroni Feast. 

Ia diketahui bekerja sebagai Chief Business Officer di Ohayo Indonesia (Medan) dan PT Exfortless Teknologi Ekspor Indonesia (Jakarta).

Sebelumnya, Insanul menempuh berbagai pengalaman magang, antara lain di perusahaan tambang Kalimantan Prima Persada (Kantor Jakarta) selama tujuh bulan dan di RS Universitas Indonesia selama enam bulan. Semasa kuliah, ia aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan kampus. Saat masih duduk di bangku SMA di Medan, ia juga sempat menjadi penyiar radio.

Bisnis dan Kekayaan Insanul Fahmi

CEO PT Karya Kuni Indonesia – 2020 hingga sekarang

Owner Kopikuni – bisnis co-working space

 

Halaman:
1 2
