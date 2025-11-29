Potensi Blockchain di Asia, Indonesia Siap Jadi Pemain Utama

JAKARTA – Mahasiswa, investor, hingga pelaku industri mendapatkan edukasi terkait perkembangan blockchain. Web3 Week Asia memberikan gambaran peluang masa depan dan perkembangan teknologi blockchain di kawasan Asia.

Para pakar dan tokoh nasional menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta edukasi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekosistem blockchain yang sehat dan berkelanjutan. Program edukasi ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan talenta dan adopsi pasar Web3 yang menjanjikan di kawasan Asia.

“Ini sangat membangun relasi dan memberikan edukasi yang dibutuhkan, baik bagi mahasiswa yang baru mengenal Web3 maupun bagi pelaku pasar yang ingin memperdalam pemahaman mereka. Kami bangga menjadi bagian dari inisiatif ini," ujar CEO EDENA Capital Nusantara, Wook Lee, Sabtu (29/11/2025).

Sementara itu, Pendiri Web3 Week Asia, Alex J. Rumondor, menilai Indonesia memiliki peluang sangat besar sebagai pemain blockchain global.