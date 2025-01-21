Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bisa Hasilkan Emas 125 Ton, RI Bakal Jadi Pusat Inovasi Digital dan Tokenisasi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |18:27 WIB
Bisa Hasilkan Emas 125 Ton, RI Bakal Jadi Pusat Inovasi Digital dan Tokenisasi
Bisa Hasilkan Emas 125 Ton, RI Bakal Jadi Pusat Inovasi Digital dan Tokenisasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia bakal menjadi pusat inovasi digital dan tokenisasi Real World Assets (RWA) sekaligus menjadi model bagi negara lain. 

Ketua Irwata Muhammad Sabdo mengatakan, sektor RWA masih tergolong baru di Indonesia. Namun perusahaan seperti Google telah lebih dahulu masuk ke sektor tersebut. Sabdo mengatakan bahwa RWA bukan merupakan teknologi algoritma melainkan mengubah yang ada di dunia nyata menjadi dalam bentuk blockchain.

1. Tokenisasi Emas

Sektor yang saat ini sedang dikerjakannya yakni dengan memanfaatkan para penambang emas yang jumlahnya mencapai 4 juta orang. Menurutnya, para penambang emas tersebut mesti diperhatikan misalnya dengan fasilitas asuransi, membeli emas mereka dengan harga yang fair sehingga nantinya mereka yang diuntungkan juga. 

“Jumlah penambang yang besar itu menghasilkan emas mencapai 125 ton dalam setahun, sementara Freeport hanya sebesar 50 ton per tahun. Lewat tokenisasi RWA ini, kita buat koinnya lalu dijual di luar sehingga uangnya bisa dimanfaatkan oleh para penambang emas di Indonesia,” katanya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146176/keuangan-QaFe_large.jpg
Investasi Transformasi Digital, Raksasa Teknologi asal Jepang Caplok WCS Abysena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136390/aplikasi_world-Ncvk_large.jpg
Apa Itu Aplikasi World? Fenomena Warga Bekasi Dapat Rp800.000 dari Rekam Retina yang Kini Dibekukan Komdigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/622/3124852/ekonomi_digital-41Vd_large.jpg
Cara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/320/3121885/kowani-XkDH_large.jpg
Wujudkan Asta Cita, Kowani Kawal Penguatan Ekonomi Digital hingga Pemberdayaan Perempuan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/622/3117222/visa-BmUO_large.jpg
Bayar Uang Tunai Makin Ditinggalkan, Kini Masyarakat RI Lebih Suka Cashless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/320/3110659/ekonomi_indonesia-zynk_large.jpg
Investasi dan Ekspor Bisa Dukung Ekonomi Indonesia Tumbuh 8%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement