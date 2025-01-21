Bisa Hasilkan Emas 125 Ton, RI Bakal Jadi Pusat Inovasi Digital dan Tokenisasi

JAKARTA - Indonesia bakal menjadi pusat inovasi digital dan tokenisasi Real World Assets (RWA) sekaligus menjadi model bagi negara lain.

Ketua Irwata Muhammad Sabdo mengatakan, sektor RWA masih tergolong baru di Indonesia. Namun perusahaan seperti Google telah lebih dahulu masuk ke sektor tersebut. Sabdo mengatakan bahwa RWA bukan merupakan teknologi algoritma melainkan mengubah yang ada di dunia nyata menjadi dalam bentuk blockchain.

1. Tokenisasi Emas

Sektor yang saat ini sedang dikerjakannya yakni dengan memanfaatkan para penambang emas yang jumlahnya mencapai 4 juta orang. Menurutnya, para penambang emas tersebut mesti diperhatikan misalnya dengan fasilitas asuransi, membeli emas mereka dengan harga yang fair sehingga nantinya mereka yang diuntungkan juga.

“Jumlah penambang yang besar itu menghasilkan emas mencapai 125 ton dalam setahun, sementara Freeport hanya sebesar 50 ton per tahun. Lewat tokenisasi RWA ini, kita buat koinnya lalu dijual di luar sehingga uangnya bisa dimanfaatkan oleh para penambang emas di Indonesia,” katanya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (21/1/2025).