HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Alsintan Petani Gratis, Malah Disuruh Bayar Rp100 Juta

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |08:02 WIB
4 Fakta Alsintan Petani Gratis, Malah Disuruh Bayar Rp100 Juta
Mentan Amran soal Alsintan Petani Gratis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya pelanggaran penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di sejumlah daerah. Traktor yang semestinya gratis untuk petani justru dipungut biaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berikut fakta-fakta Alsintan petani gratis, malah disuruh bayar Rp100 juta yang dirangkum Okezone, Senin (1/12/2025).

1. Petani Dimintai Uang

Amran menjelaskan bahwa para petani dimintai uang tebusan dalam jumlah besar untuk bisa menerima traktor bantuan pemerintah. Praktik culas tersebut terjadi di 99 titik di seluruh wilayah Indonesia.

"Jadi ada laporan ambil uang traktor. Ada yang Rp50 juta, Rp100 juta, ini miliaran. Ada 99 titik di seluruh Indonesia. Traktor diambil, suruh bayar. Satu alat, satu traktor. Setiap ngambil traktor, itu bayar. Padahal itu gratis untuk rakyat," ungkap Mentan Amran.

2. Sudah Diserahkan ke Satgas Pangan

Mentan menyatakan bahwa berkas temuan pelanggaran tersebut sudah diserahkan kepada Satgas Pangan Polri untuk diproses lebih lanjut dan akan diteruskan kepada aparat penegak hukum.

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Kementan RI
