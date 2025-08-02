Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Bawang, Beras hingga Cabai Masih Turun

JAKARTA- Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan di akhir pekan ini, Sabtu (2/8/2025). Bawang, beras, hingga cabai kompak mengalami penurunan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga bawang putih turun 0,85 persen menjadi Rp41.00 per kg.

Penurunan harga juga dialami beras kualitas bawah I dan II yang masing-masing turun 0,68 persen dan 0,34 persen menjadi Rp14.600 dan Rp14.450 per kg.

Begitu pula untuk beras kualitas medium II turun 0,31 persen menjadi Rp15.850 per kg. Beras kualitas super I dan II juga ikut turun masing-masing 0,29 persen dan 0,3 persen menjadi Rp17.250 dan Rp16.700 per kg.

Penurunan harga turut berlaku untuk aneka cabai. Cabai merah besar turun 3,21 persen menjadi Rp46.750 per kg. Kemudian cabai merah keriting turun 6,44 persen menjadi Rp46.500 per kg. Cabai rawit hijau turun 7,31 persen menjadi Rp47.550 per kg. Dan cabai rawit merah turun 9,82 persen menjadi Rp59.250 per kg.