Arah Baru Transformasi Energi Berbasis Teknologi Digital dan Energi Bersih

Inovasi rendah karbon dan teknologi digital mulai dihadirkan untuk menjawab lonjakan kebutuhan energi yang lebih efisien. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Beragam cara disiapkan untuk mendorong energi bersih di Indonesia yang kini memasuki babak baru. Inovasi rendah karbon dan teknologi digital mulai dihadirkan untuk menjawab lonjakan kebutuhan energi yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan, memberi sinyal bahwa transformasi sektor energi nasional tidak lagi menjadi wacana, tetapi sedang bergerak nyata.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, mengatakan dunia energi berubah cepat. Pelanggan kini menuntut energi yang bersih, efisien, dan didukung layanan digital yang andal.

“Beyond Energy Solution adalah komitmen kami untuk memimpin perubahan ini. Kami memposisikan PLN Indonesia Power sebagai mitra strategis yang menyediakan solusi cerdas untuk dekarbonisasi dan efisiensi energi,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Beyond Energy Solution tidak hanya menyasar industri, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Solusi PLTS memungkinkan rumah tangga dan UMKM mengakses energi bersih dengan biaya lebih terjangkau.