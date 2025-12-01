Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Arah Baru Transformasi Energi Berbasis Teknologi Digital dan Energi Bersih

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |17:15 WIB
Arah Baru Transformasi Energi Berbasis Teknologi Digital dan Energi Bersih
Inovasi rendah karbon dan teknologi digital mulai dihadirkan untuk menjawab lonjakan kebutuhan energi yang lebih efisien. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Beragam cara disiapkan untuk mendorong energi bersih di Indonesia yang kini memasuki babak baru. Inovasi rendah karbon dan teknologi digital mulai dihadirkan untuk menjawab lonjakan kebutuhan energi yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan, memberi sinyal bahwa transformasi sektor energi nasional tidak lagi menjadi wacana, tetapi sedang bergerak nyata.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, mengatakan dunia energi berubah cepat. Pelanggan kini menuntut energi yang bersih, efisien, dan didukung layanan digital yang andal.

“Beyond Energy Solution adalah komitmen kami untuk memimpin perubahan ini. Kami memposisikan PLN Indonesia Power sebagai mitra strategis yang menyediakan solusi cerdas untuk dekarbonisasi dan efisiensi energi,” ujarnya, Senin (1/12/2025). 

Beyond Energy Solution tidak hanya menyasar industri, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Solusi PLTS memungkinkan rumah tangga dan UMKM mengakses energi bersih dengan biaya lebih terjangkau.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186640//pltu-tyM5_large.jpg
Bioenergi, RI Hasilkan Listrik Hijau dari PLTU Cofiring Biomassa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355//lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186052//energi_hijau-2qSl_large.png
Kejar Target Emisi 2030, Pengelolaan Energi Terbarukan Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185471//gas-Relf_large.jpg
Gas Pilar Transisi Energi di RI, Pasokan dan Infrastruktur Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184113//plts-P0eI_large.jpg
PLTS Bikin Desa Mandiri Energi dan Hasil Panen Naik 30% 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183688//pembangkit_adipala-eKLt_large.jpg
Limbah Hasil Tani hingga Sawit Kini Bernilai Jual untuk Pembangkit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement