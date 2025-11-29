Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bioenergi, RI Hasilkan Listrik Hijau dari PLTU Cofiring Biomassa

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |08:58 WIB
Bioenergi, RI Hasilkan Listrik Hijau dari PLTU Cofiring Biomassa
Pengembangan bioenergi diperkuat sebagai bagian dari strategi transisi energi dan pengurangan emisi. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Pengembangan bioenergi diperkuat sebagai bagian dari strategi transisi energi dan pengurangan emisi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Migas Anggawira menyatakan bahwa akselerasi bioenergi harus selaras dengan arah kebijakan energi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat ketahanan energi dan menyediakan listrik terjangkau bagi masyarakat. 

Dia menyoroti ketimpangan harga komoditas dan insentif yang belum cukup menarik untuk mendorong sektor biomassa maupun bioenergi.

‎“Kita melihat delapan tahun harga batu bara tidak naik, sementara biaya produksi terus meningkat. Ini menimbulkan kontradiksi bagi pelaku usaha di sektor pasokan energi,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

‎Dia menambahkan bahwa pengembangan bioenergi mesti mendapat perhatian lebih serius karena potensinya besar dan dapat memperkuat rantai pasok energi nasional. Dia juga menyoroti bahwa biomassa belum menjadi critical performance indicator (CPI) bagi seluruh subholding PLN Group, sehingga adopsinya masih terbatas. 

“Jika biomassa menjadi CPI dan harga lebih kompetitif, ini bisa sangat membantu para pemasok khususnya UMKM, kalau tidak jadi CPI, otomatis tidak ada kewajiban untuk menyerap biomassa. Padahal kalau bioenergi diberi insentif harga, misalnya dinaikkan sedikit, ini bisa lebih solutif,” katanya.

‎‎Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menegaskan bahwa penggunaan biomassa melalui program co-firing menjadi langkah strategis untuk menurunkan emisi tanpa harus membangun pembangkit baru. 

Hingga 2025, PLN telah mengimplementasikan co-firing di 48 PLTU dan terus memperluas cakupan.

‎“Kami mencoba menghijaukan listrik yang dihasilkan PLTU dengan co-firing biomassa. Kontribusinya signifikan dalam mengurangi emisi karena menggantikan sebagian batu bara dengan bahan bakar terbarukan,” jelas Hokkop. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355//lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186273//biomassa-vpPH_large.jpg
Bye Batu Bara, 48 PLTU di RI Terapkan Cofiring Biomassa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185471//gas-Relf_large.jpg
Gas Pilar Transisi Energi di RI, Pasokan dan Infrastruktur Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/455/3185300//biomassa-lKFb_large.jpg
Koperasi Akan Pasok Biomassa ke Pembangkit Listrik PLN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184113//plts-P0eI_large.jpg
PLTS Bikin Desa Mandiri Energi dan Hasil Panen Naik 30% 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183688//pembangkit_adipala-eKLt_large.jpg
Limbah Hasil Tani hingga Sawit Kini Bernilai Jual untuk Pembangkit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement