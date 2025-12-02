Profil dan Kekayaan Kepala BNPB Letjen Suharyanto yang Minta Maaf soal Bencana Banjir Sumatera

JAKARTA - Profil dan kekayaan Kepala BNPB Letjen Suharyanto yang minta maaf soal bencana banjir Sumatera.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf disampaikan saat melihat kondisi bencana di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru.

Dirinya tidak menyangka dengan besarnya dampak bencana banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini.

"Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini bukan berarti kami tidak peduli begitu,” kata Suharyanto.

Suharyanto menyatakan, BNPB hadir di Tapanuli Selatan ini untuk menolong masyarakat yang terdampak banjir. Termasuk juga di daerah-daerah lain.

Profil Kepala BNPB Letjen Suharyanto

Berdasarkan catatan, Suharyanto pernah menjabat sebagai Komandan Yonif 516/Cakra Yudha tahun 2004 hingga 2005. Setelahnya, ia dipercaya menjadi Komandan Yonif 500/Raider di tahun 2005-2006. Di tahun yang sama, kariernya meningkat dengan menjabat Komandan Kodim 0832/Surabaya Selatan.

Pada 2016, Suharyanto dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Kepala Biro Kepegawaian Settama Badan Intelijen Negara (BIN) hingga 2017. Kariernya terus menanjak perlahan tapi pasti. Ia menjabat sebagai Direktur Kontra Separatisme Deputi III BIN hingga 2018 sebelum dipercaya sebagai Kasdam Jaya di tahun yang sama.

Suharyanto diangkat menjadi Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara pada 2019, sebelum akhirnya menduduki posisi sebagai Panglima Kodam V/Brawijaya. Barulah pada Rabu (17/11/2021), Suharyanto diamanahi jabatan sebagai Kepala BNPB dan dilantik oleh Presiden Jokowi. (Dilansir dari berbagai sumber/Andin Danaryati/Litbang MPI)