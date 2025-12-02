Menpar Pamer Potensi Wisata Indonesia ke Pengusaha, Targetkan 17,6 Juta Wisman di 2026

JAKARTA - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2026 di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar di Park Hyatt Jakarta.

Widiyanti mengungkapkan, Indonesia diproyeksikan akan mencatat 15,3 juta kunjungan wisman pada 2025. Angka tersebut hanya sedikit di bawah tingkat pra-pandemi.

Dengan tren pemulihan yang semakin kuat, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan asing meningkat hingga 17,6 juta pada 2026.

“Harapannya di 2026 akan meningkat 16 hingga 17,6 juta kunjungan, dan di 2029 hingga 23,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara,” ujar Menpar, Selasa (2/12/2025).

Selain wisman, pertumbuhan Pariwisata Nusantara juga menunjukkan performa gemilang. Menpar menyebut bahwa perjalanan wisata domestik terus mengalami peningkatan signifikan dan berperan sebagai sumber ketahanan sektor pariwisata nasional.

“Pariwisata Nusantara yang menjadi source of resiliency kita terus meningkat secara signifikan. Estimasi tahun ini akan mencapai 1,21 miliar perjalanan, bahkan sudah melampaui target tahun ini dan tahun depan. Ini record high,” jelasnya.

Ia optimistis bahwa angka perjalanan domestik akan terus meningkat tajam pada 2029.

"Harapannya di tahun 2029, 1,5 miliar perjalanan akan tercapai," lanjutnya.

Pariwisata Global di Sektor Gastronomi hingga Hospitality

Menpar menegaskan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta pariwisata global, terutama di sektor gastronomi, hospitality, dan pariwisata berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar di Park Hyatt Jakarta.

Menpar menyebut potensi gastronomi Indonesia kini mendapat pengakuan internasional melalui ajang La Liste Awards di Paris, Prancis. Indonesia bahkan dinobatkan sebagai The New Destination Champion 2026, sebuah prestasi yang menurutnya menunjukkan pesatnya perkembangan kuliner Nusantara.

"Potensi gastronomi Indonesia yang diakui dunia lewat The New Destination Champion 2026 di ajang tahunan La Liste Awards di Paris, Prancis. Mereka adalah salah satu kurator dan pemeringkat pengalaman gastronomi internasional. Ini adalah pengakuan atas berkembang pesatnya potensi besar Indonesia sebagai destinasi gastronomi baru, dinilai menjadi a must visit for gourmet," ungkapnya.