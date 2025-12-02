Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Distribusi BBM di Wilayah Bencana Perlu Waktu, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |18:35 WIB
Distribusi BBM di Wilayah Bencana Perlu Waktu, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying
Distribusi BBM di Wilayah Bencana Perlu Waktu. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Bencana banjir besar yang melanda wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dalam beberapa hari terakhir tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu rantai distribusi energi, khususnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke berbagai daerah. 

Praktisi energi Ismoyo Hadi menilai situasi kali ini merupakan salah satu tantangan distribusi BBM paling berat dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, dia meyakini Pertamina mampu melewati kondisi ini dengan pengalaman panjang dalam menangani krisis serupa.

Ismoyo menyampaikan duka mendalam terhadap korban yang terdampak banjir. Dia menjelaskan bahwa struktur distribusi Pertamina sejatinya telah dirancang dalam tiga moda utama yaitu darat, laut, dan udara. Namun, pada kondisi banjir yang bersifat masif seperti saat ini, jalur darat menjadi moda yang pertama dan paling banyak lumpuh karena akses jalan terputus, jembatan rusak, hingga area distribusi yang terendam. 

"Melihat massivenya banjir, modul darat sudah pasti akan banyak yang terputus dan terkendala. Hanya laut dan udara yang mungkin bisa jalan," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Namun, moda laut pun terbatas karena hanya dapat menjangkau pelabuhan. Untuk distribusi ke titik-titik terisolasi, satu-satunya opsi realistis adalah moda udara. Menurutnya, helikopter menjadi pilihan paling efektif untuk menembus daerah yang terputus total dari akses darat.

“Alternatif yang paling mungkin adalah moda udara dengan bantuan TNI-Polri,” kata Ismoyo.

Belajar dari pengalaman bencana sebelumnya seperti Gempa Palu maupun Banjir Kalimantan Selatan, Pertamina terbukti mampu memulihkan distribusi BBM meski menghadapi hambatan ekstrem. Ismoyo menilai pengalaman tersebut menjadi modal utama Pertamina dalam menghadapi bencana banjir kali ini. 

“Insya Allah, Pertamina yang punya sejarah dan pengalaman panjang bisa mengatasi hal ini dengan bantuan semua pihak,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/482/3187330//banjir-XCq5_large.jpg
Bahaya Air Banjir bagi Kesehatan: Iritasi hingga Infeksi Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187322//banjir_di_sumatera-4Zas_large.jpg
Wamenkeu: Aset BMN Terdampak Banjir Sumatera Akan Diklaim Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187301//basarnas-TJbk_large.jpg
Update Basarnas Korban Bencana Sumatera: 583 Orang Meninggal dan 553 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/65/3187295//banjir_sumatera-Ujos_large.jpg
Ahli ITB Buka-bukaan soal Interaksi Atmosfer-Geospasial di Balik Banjir Bandang dan Longsor Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187283//direktur_jenderal_pengelolaan_hutan_lestari_laksmi_wijayanti-4wUq_large.jpeg
Kemenhut Bantah Buka Izin Penebangan Kayu di Tapanuli Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264//tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement