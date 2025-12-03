Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wilayah Aceh, Lhokseumawe dan Sibolga Masih Terisolir Akibat Banjir dan Longsor

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |16:00 WIB
Wilayah Aceh, Lhokseumawe dan Sibolga Masih Terisolir Akibat Banjir dan Longsor
Beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih terisolasi imbas bencana banjir dan tanah longsor. (Foto: Okezone.com/BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih terisolasi imbas bencana banjir dan tanah longsor. Berdasarkan hasil tinjauan, Kota Lhokseumawe, Kota Sibolga, Sumatera Utara, serta beberapa wilayah Aceh Pegunungan masih terisolasi. Jalur transportasi rusak sehingga masih sulit untuk mengakses wilayah-wilayah tersebut.

"Kemarin kita ke Lhokseumawe, Sibolga, dan khususnya di wilayah Pegunungan (masih terisolasi)," ujarnya saat ditemui usai acara Pengangkatan Lulusan Pola Pembibitan ASN Kementerian Perhubungan di Tangerang, Rabu (3/12/2025).

Menhub mengatakan, untuk akses transportasi darat dan kereta api punya dampak rusak paling parah. Sehingga dipastikan jalur darat ke wilayah-wilayah tersebut sulit untuk diakses. Namun untuk fasilitas pelabuhan dan bandara terdekat masih dapat digunakan.

"Kalau dari sisi transportasi, yang paling parah itu di Aceh, itu rel kereta, dan akses transportasi darat banyak yang terdampak, dan terisolasi karena terputus jalannya akibat longsor, kemudian jalan juga terputus," kata Menhub.

"Di Aceh yang cukup parah kerusakannya, sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk perbaikan dibandingkan dengan yang di Sumatera Utara. Tetapi untuk pelabuhan, bandara relatif tidak terdampak sehingga bisa untuk membantu proses bantuan logistik," sambungnya.

Ia memastikan, Kementerian Perhubungan terus berupaya memperbaiki sarana dan prasarana transportasi di daerah yang saat ini terdampak bencana antara lain Provinsi Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187545//konpers_soal_bencana_sumatera-lo8k_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187541//seskab_teddy_indra_wijaya-40Wq_large.jpg
Seskab Teddy: Jalur Darat ke Aceh Tamiang Terhubung Kembali, Penyaluran Bantuan Mulai Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187540//menhub-ANTq_large.jpg
Aceh Butuh Waktu Pemulihan Lebih Lama Usai Banjir dan Longsor, Menhub Ungkap Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187530//kapolri_jenderal_listyo_sigit-WEs0_large.jpeg
Kapolri : Seluruh Korban Bencana Sumatera yang Menjarah Sudah Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187523//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-kf37_large.jpg
Kapolri Pastikan Selidiki Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera, Bakal Tindak Tegas Illegal Logging
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/16/3187519//ilustrasi-QDxW_large.jpg
Cara Aktifkan Paket Internet Gratis Telkomsel bagi Korban Bencana Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement