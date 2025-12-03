Wilayah Aceh, Lhokseumawe dan Sibolga Masih Terisolir Akibat Banjir dan Longsor

Beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih terisolasi imbas bencana banjir dan tanah longsor. (Foto: Okezone.com/BNPB)

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih terisolasi imbas bencana banjir dan tanah longsor. Berdasarkan hasil tinjauan, Kota Lhokseumawe, Kota Sibolga, Sumatera Utara, serta beberapa wilayah Aceh Pegunungan masih terisolasi. Jalur transportasi rusak sehingga masih sulit untuk mengakses wilayah-wilayah tersebut.

"Kemarin kita ke Lhokseumawe, Sibolga, dan khususnya di wilayah Pegunungan (masih terisolasi)," ujarnya saat ditemui usai acara Pengangkatan Lulusan Pola Pembibitan ASN Kementerian Perhubungan di Tangerang, Rabu (3/12/2025).

Menhub mengatakan, untuk akses transportasi darat dan kereta api punya dampak rusak paling parah. Sehingga dipastikan jalur darat ke wilayah-wilayah tersebut sulit untuk diakses. Namun untuk fasilitas pelabuhan dan bandara terdekat masih dapat digunakan.

"Kalau dari sisi transportasi, yang paling parah itu di Aceh, itu rel kereta, dan akses transportasi darat banyak yang terdampak, dan terisolasi karena terputus jalannya akibat longsor, kemudian jalan juga terputus," kata Menhub.

"Di Aceh yang cukup parah kerusakannya, sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk perbaikan dibandingkan dengan yang di Sumatera Utara. Tetapi untuk pelabuhan, bandara relatif tidak terdampak sehingga bisa untuk membantu proses bantuan logistik," sambungnya.

Ia memastikan, Kementerian Perhubungan terus berupaya memperbaiki sarana dan prasarana transportasi di daerah yang saat ini terdampak bencana antara lain Provinsi Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.