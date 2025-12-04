Risiko Tinggi Tinggal di Bantaran Sungai, Warga Jadi Korban Terbanyak Banjir Aceh

Tingginya risiko bencana bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, terutama setelah banjir dan longsor yang melanda Aceh baru-baru ini. (Foto: Okezone.com/BNPB)

JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyoroti tingginya risiko bencana bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, terutama setelah banjir dan longsor yang melanda Aceh baru-baru ini.

Saat meninjau lokasi pascabencana, Diana menyampaikan bahwa sebagian besar korban berasal dari penduduk yang bermukim di area sepadan sungai.

"Jangan sampai banyak bangunan berdiri di sepadan sungai. Saat saya meninjau lokasi pascabencana kemarin, rumah-rumah yang hanyut adalah rumah-rumah yang berada di sepadan sungai," ungkap Diana usai acara Rakorbangwil Kementerian PU, Kamis (4/12/2025).

Ia menegaskan perlunya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan imbauan kepada masyarakat agar mengantisipasi cuaca ekstrem. Ketika hujan lebat terjadi, warga diminta segera mengungsi atau berpindah sementara dari kawasan rawan, terutama yang tinggal di bantaran sungai.

"Kalau hujan lebat seperti itu, masyarakat diminta segera berpindah. Kita tidak tahu kondisi di sekitar. Di Aceh kemarin, warga tetap tinggal karena hanya melihat sungai di depan, padahal di belakangnya ada air terjunan lagi. Itu yang akhirnya menyapu mereka," jelasnya.