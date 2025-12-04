Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Risiko Tinggi Tinggal di Bantaran Sungai, Warga Jadi Korban Terbanyak Banjir Aceh

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |16:56 WIB
Risiko Tinggi Tinggal di Bantaran Sungai, Warga Jadi Korban Terbanyak Banjir Aceh
Tingginya risiko bencana bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, terutama setelah banjir dan longsor yang melanda Aceh baru-baru ini. (Foto: Okezone.com/BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyoroti tingginya risiko bencana bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, terutama setelah banjir dan longsor yang melanda Aceh baru-baru ini.

Saat meninjau lokasi pascabencana, Diana menyampaikan bahwa sebagian besar korban berasal dari penduduk yang bermukim di area sepadan sungai.

"Jangan sampai banyak bangunan berdiri di sepadan sungai. Saat saya meninjau lokasi pascabencana kemarin, rumah-rumah yang hanyut adalah rumah-rumah yang berada di sepadan sungai," ungkap Diana usai acara Rakorbangwil Kementerian PU, Kamis (4/12/2025).

Ia menegaskan perlunya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan imbauan kepada masyarakat agar mengantisipasi cuaca ekstrem. Ketika hujan lebat terjadi, warga diminta segera mengungsi atau berpindah sementara dari kawasan rawan, terutama yang tinggal di bantaran sungai.

"Kalau hujan lebat seperti itu, masyarakat diminta segera berpindah. Kita tidak tahu kondisi di sekitar. Di Aceh kemarin, warga tetap tinggal karena hanya melihat sungai di depan, padahal di belakangnya ada air terjunan lagi. Itu yang akhirnya menyapu mereka," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187826//raja_juli-fBAz_large.jpg
Menhut Kerahkan Drone Cari Sumber Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187745//bbm-TGNC_large.jpg
Distribusi Terhambat, Aparat Diminta Cegah Penimbunan BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187736//banjir_rob-3FnJ_large.jpg
10 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187717//banjir-3xmT_large.jpg
Banjir Sumatera, Pakar UGM: Jika karena Faktor Cuaca Ekstrem Dampaknya Tak Seluar Biasa Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187722//ketua_mpr_ri_ahmad_muzani-cgX9_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Ketua MPR: Pemerintah Punya Hitung-Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718//banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement