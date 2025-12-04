Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

HighEnd Magazine Hadirkan HighTea, Nikmati Kuliner hingga Hunian Eksklusif

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |20:56 WIB
HighEnd Magazine menghadirkan HighTea sebagai ajang gaya hidup dan ruang interaksi komunitas di ibu kota. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - HighEnd Magazine menghadirkan HighTea sebagai ajang gaya hidup dan ruang interaksi komunitas di ibu kota. Mengusung tema “Living The Legacy”, kegiatan di The Gramercy Alam Sutera ini berhasil memberikan pengalaman penuh ketenangan, keindahan, serta kemewahan bagi seluruh peserta.

Sales Manager HighEnd Magazine, Monalisa Adhianto, menjelaskan, konsep Living The Legacy dihadirkan untuk mengajak komunitas memahami bahwa hunian bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset bernilai yang dapat diwariskan.

"Kita ingin mengedukasi komunitas kita yang datang hari ini, bahwa hunian itu bukan hanya tempat tinggal, tapi bagaimana mempunyai nilai legacy untuk anak-anak atau untuk warisan. Jadi memang ini adalah agenda rutin yang kita buat. Ini biasa kita buat setiap bulan bersama dengan komunitas HighEnd," ungkap Monalisa, Kamis (4/12/2025).

Selama acara, tamu undangan disuguhkan serangkaian layanan eksklusif. Babor menghadirkan layanan hand massage, sementara Adelle Jewellery membuka sesi styling yang menambah sentuhan glamor. Pengalaman kuliner juga menjadi daya tarik tersendiri melalui canapés eksklusif dari Atria Gading Serpong yang diperkaya dekorasi elegan dari Alegre Decor.

Sorotan utama acara jatuh pada sesi live drink-making experience bersama Naaga Bar. Para tamu berkesempatan melihat langsung pembuatan minuman segar oleh mixologist profesional, Gustaf, sekaligus mencoba meracik tiga mocktail: Arma Tropical, Alca Vibrance, dan Aera Sunset.

The Gramercy sebagai tuan rumah turut memperkenalkan fasilitas unggulan yang dimilikinya, antara lain The Gramercy Grand Clubhouse, kolam renang, children playground, basketball court, jogging track, hingga gym outdoor. Dirancang oleh International Landscape Designer, kawasan ini menawarkan kenyamanan maksimal, didukung lokasi strategis di Alam Sutera yang dekat pusat kuliner, rumah sakit, dan akses menuju Jakarta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
