KemenUMKM–Deltras FC Sinergikan Pengembangan UMKM di Stadion Sidoarjo

Kementerian UMKM dan Deltras FC menjajaki kolaborasi mengembangkan UMK di kawasan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. (Foto: dok Kementerian UMKM)

SIDOARJO — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) bersama Deltras FC menjajaki kolaborasi untuk mengembangkan usaha mikro kecil di kawasan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur.

“Langkah ini merupakan bagian dari implementasi MoU tiga kementerian mengenai pengelolaan stadion dan kawasan sekitarnya oleh klub sepak bola,” kata Tenaga Ahli Menteri Bidang Kemitraan KemenUMKM, Budi Setiawan, setelah pertemuan dengan Deltras FC pada Kamis (4/12/2025) di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Ia menjelaskan kerja sama ini merupakan bentuk affirmative action dari MoU antara KemenUMKM, Kemendagri, dan Kemenpora. Kolaborasi tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri tentang optimalisasi pemanfaatan stadion sepak bola dan penyelenggaraan olahraga di daerah.

“Kolaborasi ini fokus pada optimalisasi pemanfaatan stadion dan kawasan sekitarnya. Tujuannya adalah menghadirkan nilai ekonomi yang saling menguatkan antara klub sepak bola dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang beraktivitas dalam ekosistem stadion,” ujar Budi.