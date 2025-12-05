Profil Toba Pulp Lestari, Perusahaan yang Disorot di Tengah Banjir Sumatera

Emiten dengan kode INRU ini dikait-kaitkan dengan bencana banjir dan longsor Sumatera. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Toba Pulp Lestari menjadi perhatian publik di tengah bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Pulau Sumatera.

Emiten dengan kode INRU ini dikait-kaitkan dengan bencana banjir dan longsor Sumatera, pihaknya dituding sebagai salah satu sebagai biang kerok peristiwa tersebut.

Namun, tudingan tersebut dibantah Toba Pulp Lestari melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Corporate Secretary Anwar Lawden yang dikutip keterbukaan informasi BEI, Jakarta.

Lalu siapa pemilik PT Toba Pulp Lestari? Berikut ini ulasannya.

Saat ini pemilik PT Toba Pulp Lestari adalah Allied Hill Limited, perusahaan holding investasi asal Hong Kong. Allied Hill Limited resmi mengambil alih saham PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) pada Selasa (10/6/2025).