Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Toba Pulp Lestari, Perusahaan yang Disorot di Tengah Banjir Sumatera

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |06:07 WIB
Profil Toba Pulp Lestari, Perusahaan yang Disorot di Tengah Banjir Sumatera
Emiten dengan kode INRU ini dikait-kaitkan dengan bencana banjir dan longsor Sumatera. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Toba Pulp Lestari menjadi perhatian publik di tengah bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Pulau Sumatera.

Emiten dengan kode INRU ini dikait-kaitkan dengan bencana banjir dan longsor Sumatera, pihaknya dituding sebagai salah satu sebagai biang kerok peristiwa tersebut. 

Namun, tudingan tersebut dibantah Toba Pulp Lestari melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Corporate Secretary Anwar Lawden yang dikutip keterbukaan informasi BEI, Jakarta. 

Lalu siapa pemilik PT Toba Pulp Lestari? Berikut ini ulasannya.

Saat ini pemilik PT Toba Pulp Lestari adalah Allied Hill Limited, perusahaan holding investasi asal Hong Kong. Allied Hill Limited resmi mengambil alih saham PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) pada Selasa (10/6/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187910//polri-vXt1_large.jpg
Sambangi Korban Banjir Sumbar, Wakapolri: DVI Kebut Proses Identifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187905//polri-AOXi_large.jpg
Kapolri Instruksikan Personel Gerak Cepat Usut Tuntas Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187904//oso-NA4M_large.jpg
Banjir di Sumatera, OSO: Status Bencana Nasional Tidak Mudah karena Terkait Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187903//polri-Gp7d_large.jpg
Kapolri Ungkap Gelondongan Kayu di Sumut Ada Bekas Potongan Gergaji Mesin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187901//bencana_sumatera-MInK_large.jpg
Bencana di Sumatera, Satgas PKH Kejagung Diminta Sikat Mafia Pembalakan Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187895//pemerintah-mFaS_large.jpg
Bencana di Sumatera, Menhut Raja Juli: Saya Siap Dievaluasi, Kekuasaan Hanya Milik Allah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement