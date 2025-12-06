Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta UMP 2026: Naik Jadi Rp 6 Juta per Bulan?

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |05:10 WIB
4 Fakta UMP 2026: Naik Jadi Rp 6 Juta per Bulan?
Kemnaker telah menyelesaikan survei KHL minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Belum ada keputusan resmi mengenai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Meski demikian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang menjadi dasar perhitungan UMR/UMP 2026.

Di Jakarta, ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMP. Salah satu tuntutan utama mereka adalah agar UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 6 juta.

Berikut fakta-fakta seputar UMP 2026 yang dirangkum Okezone.com, Sabtu (6/12/2025):

1. Formula Upah 2026

Kemnaker telah menyelesaikan survei KHL minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, dengan basis KHL di masing-masing daerah, kenaikan upah minimum juga akan berbeda-beda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi variasi antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli.

2. UMP 2026 Belum Diputuskan

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, UMP Jakarta 2026 saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Dewan Pengupahan Tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.

"Yang pertama untuk UMP DKI, sekarang sedang dalam pembahasan Tripartit. Kami menunggu itu," kata Pramono.

Ia menambahkan, jika Tim Tripartit sudah selesai merumuskan, hasil rumusan UMP akan diserahkan kepadanya.

"Kalau nanti sudah dilaporkan kepada Gubernur, tentunya pada saat itu kami akan sampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Pramono.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188009//menko_airlangga_soal_ump_2026-3oIn_large.jpeg
Menko Airlangga Sebut Regulasi UMP 2026 Sudah Diteken, Kapan Diumumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187959//rupiah-P2YB_large.jpeg
Apakah UMP Jakarta 2026 Akan Naik Jadi Rp6 Juta? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187683//rupiah-uAC2_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Diumumkan, Pekerja di RI Harus Dapat Upah Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187551//ump-u8tz_large.jpg
Survei Kebutuhan Hidup Layak Rampung, Upah 2026 Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187441//menaker-vwMg_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Kapan Diumumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187429//rupiah-TI1W_large.jpeg
Ini Formula Baru UMP 2026, Ada Daerah dengan Gaji Lebih Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement