Robinhood Masuk Pasar Indonesia, Akuisisi Buana Capital dan Perluas Investasi

JAKARTA - Robinhood Market, Inc., perusahaan layanan keuangan terkemuka Amerika Serikat (AS), resmi mengakuisisi PT Buana Capital dan PT Pedagang Aset Kripto atau Coinvest. Aksi korporasi ini menandai masuknya Robinhood ke pasar Indonesia, serta mempercepat ekspansi perusahaan di kawasan Asia Tenggara dan pasar global lainnya.

“Indonesia merupakan pasar yang tumbuh pesat dan tempat yang menarik untuk melanjutkan misi Robinhood. Kami menantikan untuk menghadirkan layanan inovatif yang sama kepada masyarakat Indonesia,” kata Kepala Robinhood bagian Asia, Patrick Chan, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (8/12/2025).

Dengan lebih dari 19 juta investor pasar modal dan 17 juta investor kripto per akhir Oktober 2025, Indonesia telah muncul sebagai salah satu pasar paling menarik untuk perdagangan saham dan aset digital. Hingga saat ini, secara year to date (YTD), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah tumbuh 21,5 persen, menjadi kinerja terbaik ketiga di ASEAN dan ketujuh di kawasan Asia-Pasifik.

Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp409,56 triliun per akhir Oktober 2025. Pada Oktober 2025 saja, transaksi aset kripto mencapai Rp49,28 triliun, naik 27,6 persen secara bulanan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Buana Capital, Benny Hardiman Setiabrata, mengungkapkan bahwa akuisisi Buana Capital oleh Robinhood Market merupakan langkah besar yang akan memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia.