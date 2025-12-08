Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Robinhood Masuk Pasar Indonesia, Akuisisi Buana Capital dan Perluas Investasi

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |14:26 WIB
Robinhood Masuk Pasar Indonesia, Akuisisi Buana Capital dan Perluas Investasi
Aksi korporasi ini menandai masuknya Robinhood ke pasar Indonesia. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Robinhood Market, Inc., perusahaan layanan keuangan terkemuka Amerika Serikat (AS), resmi mengakuisisi PT Buana Capital dan PT Pedagang Aset Kripto atau Coinvest. Aksi korporasi ini menandai masuknya Robinhood ke pasar Indonesia, serta mempercepat ekspansi perusahaan di kawasan Asia Tenggara dan pasar global lainnya.

“Indonesia merupakan pasar yang tumbuh pesat dan tempat yang menarik untuk melanjutkan misi Robinhood. Kami menantikan untuk menghadirkan layanan inovatif yang sama kepada masyarakat Indonesia,” kata Kepala Robinhood bagian Asia, Patrick Chan, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (8/12/2025).

Dengan lebih dari 19 juta investor pasar modal dan 17 juta investor kripto per akhir Oktober 2025, Indonesia telah muncul sebagai salah satu pasar paling menarik untuk perdagangan saham dan aset digital. Hingga saat ini, secara year to date (YTD), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah tumbuh 21,5 persen, menjadi kinerja terbaik ketiga di ASEAN dan ketujuh di kawasan Asia-Pasifik.

Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp409,56 triliun per akhir Oktober 2025. Pada Oktober 2025 saja, transaksi aset kripto mencapai Rp49,28 triliun, naik 27,6 persen secara bulanan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Buana Capital, Benny Hardiman Setiabrata, mengungkapkan bahwa akuisisi Buana Capital oleh Robinhood Market merupakan langkah besar yang akan memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186671//uang_digital-WHem_large.jpg
Indonesia Perlu Mata Uang Digital Hadapi Maraknya Kripto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183685//bitcoin-KZdN_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok Lagi Usai Shutdown AS Berakhir, Apa Penyebabnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176225//bitcoin-w9gZ_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok Imbas Trump Kenakan Tarif 100% ke China, Ancaman atau Kesempatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/622/3164287//kripto-SwKl_large.png
Pasar Kripto Hadapi Ketidakpastian Global, Investor Harus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/622/3143561//bitcoin-9GyN_large.png
Harga Bitcoin Anjlok, Investor Harus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/320/3100187//kripto-EA9O_large.jpg
OJK Ambil Alih Pengawasan Kripto dari Bappebti Mulai 10 Januari 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement