Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masyarakat Dapat Akses Energi, Pertamina Pulihkan Distribusi BBM di Wilayah Bencana Sumatera 

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |18:33 WIB
Masyarakat Dapat Akses Energi, Pertamina Pulihkan Distribusi BBM di Wilayah Bencana Sumatera 
Mulai pulihnya sejumlah titik distribusi BBM di wilayah terdampak. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menilai Pertamina telah menunjukkan peran yang sangat nyata dan signifikan selama 13 hari terakhir dalam penanganan bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. 

Menurutnya, kehadiran Pertamina bukan hanya administratif, tetapi benar-benar tampak di lapangan dengan memastikan akses energi bagi masyarakat tetap berjalan.

Sofyano mengatakan bahwa di tengah situasi penuh sorotan dan tekanan, Pertamina tetap bergerak cepat memastikan kebutuhan BBM tercukupi.

“Pertamina tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar turun langsung memastikan masyarakat tetap mendapat akses energi yang dibutuhkan untuk bergerak, mengevakuasi, dan memulihkan keadaan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Dia menambahkan bahwa berbagai laporan di lapangan mencerminkan betapa berat medan yang harus dihadapi para petugas Pertamina. Menurutnya, upaya itu menunjukkan komitmen dan empati yang besar. 

“Ini bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi menunjukkan kepedulian. Mereka tahu bahwa BBM adalah urat nadi logistik dan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tetap maju meski menghadapi jalan terputus, cuaca buruk, hingga risiko keselamatan,” kata Sofyano.

Mulai pulihnya sejumlah titik distribusi BBM di wilayah terdampak, menurutnya, adalah hasil langsung dari kerja all out Pertamina sejak hari pertama bencana terjadi. Para pekerja dan mitra Pertamina dinilai bekerja cepat mengatur suplai, membuka jalur alternatif, serta menambah armada distribusi. 

“Hasilnya mulai tampak: masyarakat bisa kembali mengakses layanan energi meski bertahap,” ujarnya.

Sofyano menekankan bahwa dalam situasi bencana, kehadiran langsung BUMN seperti Pertamina dan PLN memainkan peran krusial untuk menjaga kepercayaan dan ketenangan publik. Kehadiran petugas di lapangan, katanya, merupakan simbol kehadiran negara. 

"Ketika warga melihat petugas dan mobil tangki hadir, itu memberi rasa aman bahwa negara hadir melalui BUMN-nya. Energi adalah kebutuhan dasar, dan menjaga pasokannya berarti menjaga stabilitas sosial di tengah krisis,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188813//listrik-Oho1_large.jpg
Pasokan Listrik Aceh Belum Pulih, Genset Darurat Diperbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188803//bbm-zmiq_large.jpg
Ribuan Kiloliter BBM Tiba di Wilayah Krisis Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188757//menko_ahy_ke_lokasi_bencana_sumatera-Zmzj_large.JPG
Pastikan Pemulihan Pascabencana, AHY ke Lokasi Aceh Tamiang dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188753//bupati_aceh_selatan-Gj8D_large.jpg
Bupati Aceh Selatan Minta Maaf Usai Umrah saat Bencana, DPR: Tetap Sanksi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188729//bencana_di_sumatera-daEH_large.jpg
Operasional Produksi Disetop Sementara Terkait Banjir Sumatera, Agincourt Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188721//beras_bantuan_sumatera-l6PX_large.jpg
Kementan Minta Masyarakat Kawal Ketat Bantuan Beras Senilai Rp16 Miliar untuk Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement