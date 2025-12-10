Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Rp70.641 dan Daging Sapi Rp134.208 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |09:51 WIB
Update Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Rp70.641 dan Daging Sapi Rp134.208 
Harga pangan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pada hari ini, Rabu (10/12/2025). Sebagian komoditas utama mengalami penurunan harga, namun sebagian lainnya ada juga yang naik.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium turun 1,05 persen menjadi Rp15.416 per kg. Beras medium turun 1,56 persen menjadi Rp13.383 per kg dan beras SPHP turun 0,71 persen menjadi Rp12.363 per kg.

Sementara itu harga jagung naik 0,96 persen menjadi Rp6.990 per kg. Kedelai biji kering impor turun 1,76 persen menjadi Rp10.592 per kg. Bawang merah dan putih masing-masing turun 5,19 persen dan 3,51 persen menjadi Rp45.728 dan Rp36.459 per kg.

Sementara itu, cabai merah keriting turun 1,27 persen menjadi Rp61.261 per kg. Cabai merah besar turun 6,69 persen menjadi Rp52.233 per kg. Kemudian cabai rawit merah turun 3,26 persen menjadi Rp70.641 per kg.

Untuk daging sapi murni turun 0,63 persen menjadi Rp134.208 per kg. Daging ayam ras turun 0,40 persen menjadi Rp39.613 per kg. Telur ayam ras turun 1,09 persen menjadi Rp30.946 per kg. Gula konsumsi turun 1,11 persen menjadi Rp17.839 per kg.

Minyak goreng kemasan naik 0,26 persen menjadi Rp21.075 per liter. Minyak goreng curah turun 1,94 persen menjadi Rp17.265 per liter. Minyakita turun 3,15 persen menjadi Rp16.999 per liter. Tepung terigu curah turun 0,28 persen menjadi Rp9.702 per kg.

 

Banner
Telusuri berita finance lainnya
