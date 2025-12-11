Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Mobil MBG Tabrak di SDN Kalibaru 01, Kepala BGN: Ini Musibah Mengejutkan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |14:02 WIB
Soal Mobil MBG Tabrak di SDN Kalibaru 01, Kepala BGN: Ini Musibah Mengejutkan
Kepala BGN Soal Mobil MBG Tabrak di SDN Kalibaru 01 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan keprihatinan atas insiden mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa di di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025).

Dadan menyatakan turut berduka atas kejadian tragis tersebut, dan menegaskan akan bekerja sama secara penuh dengan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di hari mendatang.

"Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian tragis yang menimpa para siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Insiden ini merupakan musibah yang sangat mengejutkan," ungkap Dadan.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, turun langsung ke sekolah tersebut dan rumah sakit, pasca insiden kecelakaan yang terjadi.

Dia memastikan, seluruh proses penanganan korban dilakukan secepat mungkin, termasuk koordinasi lintas pihak untuk memastikan para siswa dan guru yang terluka mendapatkan layanan medis optimal.

"Saya sudah berada di lokasi untuk memastikan semua penanganan berjalan cepat. Kami berkoordinasi dengan pihak sekolah, kepolisian, dan fasilitas kesehatan agar semua korban mendapat penanganan maksimal," ujarnya.

 

