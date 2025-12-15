Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

80% Kebutuhan Susu Nasional Masih Impor

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |15:38 WIB
80% Kebutuhan Susu Nasional Masih Impor
Kebutuhan Susu Nasional Masih Impor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan laporan World Population Review, konsumsi susu per kapita masyarakat Indonesia pada 2022 tercatat sebesar 17,76 liter per kapita per tahun.

Angka tersebut berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia yang telah mencapai 42,49 liter per kapita per tahun, Singapura 46,1 liter per kapita per tahun, dan Vietnam 37,21 liter per kapita per tahun. Namun rupanya sebagian besar kebutuhan susu nasional masih bergantung pada pasokan impor.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sekitar 80% kebutuhan bahan baku susu untuk industri pengolahan di dalam negeri masih dipenuhi dari luar negeri.

Dia menjelaskan, industri pengolahan susu nasional saat ini membutuhkan bahan baku sekitar 5,06 juta ton setara susu segar. Tapi, kemampuan produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan tersebut sehingga ketergantungan terhadap impor masih sangat tinggi.

"Saat ini, industri pengelolaan susu di Indonesia membutuhkan bahan baku sebesar 5,06 juta ton setara susu segar, di mana 80 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari impor,"lanjut Merrijantij dalam acara perayaan 50 tahun kemitraan Nestle Indonesia dengan peternak sapi perah yang berlangsung di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Untuk meningkatkan kontribusi peternak sapi perah dalam negeri sekaligus menekan impor, Kemenperin menilai penguatan rantai pasok susu segar melalui program kemitraan menjadi langkah kunci. Pemerintah mendorong sinergi yang lebih kuat antara peternak rakyat, koperasi, dan industri pengolahan susu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189988//program_mbg-yAUa_large.jpg
Kemenperin Sebut Produksi Susu Lokal Terseok-seok Mencukupi Program MBG  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/298/3188377//keju-YlRp_large.jpg
5 Merek Keju Ini Ditarik dari Peredaran, Diduga Terkontaminasi Logam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187989//giias-TsHN_large.jpg
Jenis Kendaraan yang Diusulkan Dapat Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/15/3187345//giias-emNz_large.jpg
Efek Banjir Mobil Listrik Impor, Kemenperin Dorong Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/15/3187336//mobil_listrik-KN4s_large.jpg
Banjir Mobil Listrik Impor kala Penjualan Merosot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185486//mobil_nasional-9SvU_large.jpg
Kemenperin soal Industri Otomotif, Insentif Mobil Hybrid Ada Lagi di 2026? 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement