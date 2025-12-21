Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PU Pakai 872 Alat Berat Kebut Pemulihan Infrastruktur dan Air Bersih di Sumatera Barat

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |14:10 WIB
PU Pakai 872 Alat Berat Kebut Pemulihan Infrastruktur dan Air Bersih di Sumatera Barat
PU Pakai 872 Alat Berat Kebut Pemulihan Infrastruktur dan Air Bersih di Sumatera Barat. (Foto: Okezone.com/PU)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui langkah tanggap darurat lintas sektor. Hingga 18 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, PU menurunkan 1.328 personel serta memobilisasi 872 unit alat berat dan pendukung untuk membuka kembali akses konektivitas, memulihkan layanan air bersih dan sanitasi, serta menormalkan sungai dan jaringan irigasi di wilayah terdampak.

"Pemulihan konektivitas dan layanan infrastruktur dasar menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat segera kembali normal," ujar Menteri PU Dody Hanggodo, Minggu (21/12/2025).

Dody mengatakan, di bidang Bina Marga, penanganan difokuskan pada pemulihan jalan dan jembatan nasional. Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional terdampak, sebanyak 26 ruas telah fungsional, sementara sisanya masih dalam tahap perbaikan dan pemasangan jembatan bailey.

Selanjutnya, di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Sementara di Sumatera Barat, 29 dari 30 ruas jalan nasional terdampak telah fungsional dan ditargetkan sepenuhnya pulih sebelum akhir Desember 2025.

Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU melakukan normalisasi sungai, perbaikan bendung, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Tercatat luasan lahan irigasi terdampak mencapai 108.622 hektar di Aceh, 101.822 hektar di Sumatera Utara, dan 84.971 hektar di Sumatera Barat, dengan penanganan darurat dan rehabilitasi bertahap untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

 

