HOME FINANCE HOT ISSUE

Dulu Pusat Ekonomi, Desa Babo Kini Tak Bersisa Diterjang Banjir dan Longsor

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |17:05 WIB
Dulu Pusat Ekonomi, Desa Babo Kini Tak Bersisa Diterjang Banjir dan Longsor
Banjir dan longsor di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, memukul sendi-sendi perekonomian masyarakat. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA - Banjir dan longsor di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, memukul sendi-sendi perekonomian masyarakat. Wilayah yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas ekonomi kini lumpuh total.

Kondisi desa menyisakan kerusakan infrastruktur, terputusnya pasokan listrik, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Dalam situasi pemulihan yang penuh keterbatasan, bantuan logistik dan fasilitas darurat menjadi krusial untuk menahan dampak ekonomi yang kian meluas.

“Banjir dan longsor membawa dampak besar bagi warga Desa Babo, baik secara sosial maupun ekonomi. Desa Babo yang sebelumnya menjadi pusat perekonomian kini tidak bersisa setelah diterjang banjir dan longsor. Kehadiran bantuan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan sangat berarti bagi masyarakat dalam masa pemulihan,” ujar Ketua Umum APHI Soewarso, Minggu (21/12/2025).

Sementara itu, Anggota DPRD Aceh Tamiang, Muhammad Yunus, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana.

“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Kolaborasi antara masyarakat dan asosiasi seperti ini harus terus diperkuat sebagai bagian dari gotong royong nasional,” katanya.

Sinergi tersebut dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI), sebuah forum kolaboratif yang beranggotakan APHI, APKI, APKINDO, ISWA, ASMINDO, ILWA, dan HIMKI. Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Desa Babo meliputi genset 3.000 watt untuk mendukung kebutuhan listrik darurat, paket sembako, selimut, karpet, serta perlengkapan khusus perempuan.

 

Telusuri berita finance lainnya
