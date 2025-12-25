Tak Hanya Perluas Pasar, UMKM Tingkatkan Kualitas Produk Lewat Hilirisasi

JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses pasar hingga hilirisasi produk. Hal ini dapat dilihat peningkatan transaksi yang didapat UMKM.

"Melalui Holding UMKM Expo 2025, UMKM tidak hanya memperluas akses pasar tetapi juga meningkatkan kualitas produk melalui sertifikasi, penguatan merek, dan hilirisasi sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi," kata Deputi Bidang Usaha Menengah Bagus Rachman dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Diketahui, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyelenggarakan Holding UMKM Expo 2025 bertemakan “Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” pada 22–24 Desember 2025 di SMESCO Indonesia, Jakarta.

Acara ini menampilkan berbagai produk UMKM unggulan berbagai sektor mulai dari kuliner, fesyen, pertanian, hingga perikanan dan kelautan. Selain pameran, acara ini pun diisi dengan business macthing, talkshow tematik, dan penandatanganan kerjasama dengan lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM.

Tercatat sebanyak 2.171 pengunjung yang hadir dan berinteraksi langsung dengan pengusaha UMKM selama tiga hari berjalannya Holding UMKM Expo 2025.