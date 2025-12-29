Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Aturan WFA Pekerja Swasta 29-31 Desember 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |08:18 WIB
5 Fakta Aturan WFA Pekerja Swasta 29-31 Desember 2025
Pekerja WFA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk memberi kesempatan kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) pada 29-31 Desember 2025. Kebijakan WFA ini guna mendukung kelancaran mobilitas selama libur Nataru 2025-2026.

Berikut fakta-fakta Aturan WFA pekerja swasta 29-31 desember 2025 yang dirangkum Okezone, Senin (29/12/2025).

1. Kebijakan WFA

Kebijakan WFA ini usai terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/10/HK.04/XII/2025 tentang Pelaksanaan Kerja Dari Lokasi Lain (Work From Anywere) bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan pada Masa Liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Namun, ada beberapa ketentuan dalam WFA untuk pekerja swasta ini. Berikut ini Okezone rangkum seperti dikutip akun Instagram @kemnaker, Jakarta, Sabtu (27/10/2025).

2. Bukan Cuti Tahunan

Pelaksanaan WFA dilakukan pada tanggal 29-31 Desember 2025 dengan memperhatikan kebitihan perusahaan atau industri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191931//bsu-xrFw_large.jpg
Kado Manis untuk Pekerja: BSU Rp600.000 Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/622/3191934//wfa-Wk9c_large.jpg
Pekerja Swasta WFA 29-31 Desember 2025, Ini Ketentuannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191716//pramono_anung-SxKt_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Bonus Akhir Tahun untuk Pekerja, Cek Syarat dan Caranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191645//pekerja-ndE6_large.jpg
Pekerja di Jakarta Dapat Bonus Akhir Tahun, Ini Syarat dan Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191273//phk-OJMw_large.jpg
79.302 Pekerja di Indonesia Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191226//phk-vr98_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang hingga November 2025, Paling Banyak di Jawa Barat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement