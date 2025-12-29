Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

InJourney Buka Suara soal Fasad Gedung Sarinah Terbakar 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |08:00 WIB
InJourney Buka Suara soal Fasad Gedung Sarinah Terbakar 
Kebakaran Papan Reklame di Sarinah (Foto: Okezone)
JAKARTA - InJourney selaku holding Sarinah buka suara soal kebakaran di kawasan Mal Sarinah, Jakarta Pusat, pada Minggu (29/12/2025) malam. Insiden tersebut menghanguskan sebuah papan reklame atau billboard yang berada di sekitar mal.

Corporate Communication Department Head InJourney, Dyka Dewiretno saat ini masih melakukan pendalaman terkait penyebab kebakaran bersama tim Sarinah. Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pengecekan selesai.

“Kami lagi crosscheck lagi ke tim Sarinah ya,” ujarnya kepada Okezone, Senin (29/12/2025).

Sementara itu, Corporate Secretary Group Head, Tora Prabu Banua Pardede mengatakan, kebakaran tersebut terjadi pada dekorasi berupa pita besar yang terpasang di sudut gedung. 

Dan PT Sarinah memastikan api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 22.20 WIB dengan memanfaatkan fasilitas hydrant yang tersedia di sisi barat Gedung Sarinah.

"Sejak awal kejadian, tim internal PT Sarinah selaku pengelola Gedung Sarinah Thamrin segera melakukan penanganan sesuai prosedur keselamatan dan keamanan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan petugas berwenang," ujar Tora Prabu Banua Pardede. 

Tora memastikan tidak terdapat korban jiwa dalam insiden tersebut. Keselamatan dan kenyamanan pengunjung, karyawan, mitra kerja, serta seluruh pihak di lingkungan Sarinah disebut menjadi prioritas utama perusahaan. 

 

