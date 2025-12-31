Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Apply Kartu Kredit Bank Mega, Dapatkan Cashback Rp250 Ribu di 15 Merchant Pilihan Ini

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |12:00 WIB
Apply Kartu Kredit Bank Mega, Dapatkan Cashback Rp250 Ribu di 15 Merchant Pilihan Ini
Ilustrasi pembayaran dengan kartu kredit. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank Mega menawarkan promo Cashback Rp250.000 bagi nasabah baru kartu kreditnya. Promo ini memberikan kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan cashback setelah bertransaksi di berbagai merchant yang berpartisipasi. 

Cara untuk mendapatkan cashback cukup mudah, yaitu dengan mengajukan kartu kredit melalui aplikasi M-Smile, mengaktifkan kartu, dan melakukan transaksi menggunakan fitur Tap to Pay. Promo Belanja dapat Cashback Rp250Ribu.

Promo ini berlaku untuk transaksi di berbagai merchant yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap transaksi dengan minimal Rp250.000 akan mendapatkan cashback sebesar Rp250.000. Tetap ingat adalah promo Cashback Rp250.000 ini hanya berlaku untuk nasabah baru kartu kredit Bank Mega.

Transaksi harus dilakukan menggunakan Tap to Pay via M-Smile (Android + NFC). Setiap nasabah baru hanya bisa menikmati promo ini satu kali. Transaksi harus dilakukan dalam waktu maksimal 1 bulan setelah kartu disetujui dan tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

Lantas, apa saja  merchant pilihan untuk belanja dengan Cashback Rp250 Ribu? Berikut adalah beberapa merchant yang berpartisipasi dalam promo ini.

1. Steak by Holycow

Steak by Holycow menawarkan cashback Rp250.000 untuk transaksi minimal Rp250.000. Bagi Anda yang menyukai steak premium, tempat ini menyediakan hidangan dengan kualitas daging yang baik dan berbagai pilihan steak yang memuaskan.

2. The Real Holysteak

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192716//ilustrasi_bermain_game-H2Ew_large.jpeg
Hal yang Dipertimbangkan saat Anda Ingin Membeli Akun FF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192665//injourney_airports_buka_posko_terpadu_melayani_sepenuh_hati-DdzF_large.jpeg
InJourney Airports Buka Posko Melayani Sepenuh Hati, Siap Beri Bantuan di Bandara saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192657//pgn_saka_optimalkan_kinerja_operasi_2025-N8PT_large.jpeg
PGN SAKA Optimalkan Kinerja Operasi 2025, Seimbangkan Target Bisnis dan Keberlanjutan Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192596//nusantara_regas_isda_2025-tSqi_large.jpeg
Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192588//dirut_pt_nusantara_regas_pimpin_mwt_di_orf_muara_karang-fGs3_large.jpeg
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192579//rupslb_pt_perusahaan_gas_negara_tbk-7Zqy_large.jpeg
Patuhi UU BUMN, RUPSLB PGN Setujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement