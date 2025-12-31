Apply Kartu Kredit Bank Mega, Dapatkan Cashback Rp250 Ribu di 15 Merchant Pilihan Ini

JAKARTA - Bank Mega menawarkan promo Cashback Rp250.000 bagi nasabah baru kartu kreditnya. Promo ini memberikan kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan cashback setelah bertransaksi di berbagai merchant yang berpartisipasi.

Cara untuk mendapatkan cashback cukup mudah, yaitu dengan mengajukan kartu kredit melalui aplikasi M-Smile, mengaktifkan kartu, dan melakukan transaksi menggunakan fitur Tap to Pay. Promo Belanja dapat Cashback Rp250Ribu.

Promo ini berlaku untuk transaksi di berbagai merchant yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap transaksi dengan minimal Rp250.000 akan mendapatkan cashback sebesar Rp250.000. Tetap ingat adalah promo Cashback Rp250.000 ini hanya berlaku untuk nasabah baru kartu kredit Bank Mega.

Transaksi harus dilakukan menggunakan Tap to Pay via M-Smile (Android + NFC). Setiap nasabah baru hanya bisa menikmati promo ini satu kali. Transaksi harus dilakukan dalam waktu maksimal 1 bulan setelah kartu disetujui dan tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

Lantas, apa saja merchant pilihan untuk belanja dengan Cashback Rp250 Ribu? Berikut adalah beberapa merchant yang berpartisipasi dalam promo ini.

1. Steak by Holycow

Steak by Holycow menawarkan cashback Rp250.000 untuk transaksi minimal Rp250.000. Bagi Anda yang menyukai steak premium, tempat ini menyediakan hidangan dengan kualitas daging yang baik dan berbagai pilihan steak yang memuaskan.

2. The Real Holysteak