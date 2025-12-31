Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kecelakaan Laut Jadi Sorotan, DPR Desak Moratorium Kapal Wisata

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |12:27 WIB
Kecelakaan Laut Jadi Sorotan, DPR Desak Moratorium Kapal Wisata
DPR RI menyoroti kecelakaan laut yang terjadi di perairan Indonesia Timur dalam beberapa hari terakhir. (Foto: Okezone.com/Kemenpar)
A
A
A

JAKARTA – DPR RI menyoroti kecelakaan laut yang terjadi di perairan Indonesia Timur dalam beberapa hari terakhir, mulai dari tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Pulau Komodo, serta karamnya Kapal Sharandy of The Seas di perairan selatan Denpasar.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengkritik lemahnya pengawasan lapangan. Dia menegaskan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah jauh-jauh hari mengeluarkan peringatan terkait ancaman Bibit Siklon 96S di Samudra Hindia yang memicu gelombang tinggi dan angin kencang.

"Tragedi ini seharusnya tidak terjadi jika Kementerian Perhubungan dan seluruh stakeholder terkait tidak menganggap remeh warning dari BMKG. Peringatan tentang Bibit Siklon 96S sudah digencarkan sejak beberapa minggu terakhir. Ini adalah kelalaian kolektif dalam merespons deteksi dini bencana," kata Huda, Rabu (31/12/2025).

Huda menyoroti operasional KM Putri Sakinah yang tetap berangkat pada malam hari menuju Pulau Padar di tengah kondisi gelombang laut yang mencapai lebih dari dua meter. Ia mendesak Kemenhub untuk melakukan investigasi menyeluruh mengenai prosedur penerbitan izin berlayar (clearance) dalam situasi cuaca ekstrem.

"Kemenhub harus melakukan investigasi khusus. Mengapa kapal bisa lepas sandar di tengah risiko cuaca seperti itu? Kita bicara soal wilayah Bali, NTB, dan NTT yang merupakan wajah pariwisata Indonesia di mata internasional. Hilangnya nyawa wisatawan mancanegara adalah pukulan telak bagi reputasi keamanan wisata kita," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192765//gempa_perairan_barat_aceh_jaya-kHlj_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Perairan Barat Aceh Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192732//hujan-w8XF_large.jpg
Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715//gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192578//pencarian_km_putri_sakinah_yang_tenggelam_di_perairan_pulau_padar_labuan_bajo_ntt-iay5_large.jpg
Hari Kelima Pencarian KM Putri Sakinah di Labuan Bajo, SAR Temukan Dinding Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192562//angin_puting_beliung-lar1_large.jpg
BMKG Beberkan Fenomena Puting Beliung Lempar Puing Pesawat ke Rumah Warga Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192555//banjir_rob_di_jakarta-7QrR_large.jpg
BMKG Peringatkan Banjir Rob hingga 10 Januari 2026, Ini Daftar Wilayah Rawan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement