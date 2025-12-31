Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lebih dari 2.000 Ton Dikirim Saat Natal, Industri Logistik Antisipasi Arus Balik

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |12:31 WIB
Lebih dari 2.000 Ton Dikirim Saat Natal, Industri Logistik Antisipasi Arus Balik
Volume pengiriman logistik yang telah dilayani melalui layanan ritel kurir telah melampaui 2.000 ton. (Foto: Okezone.com/KAI Logistik)
A
A
A

JAKARTA - Volume pengiriman logistik yang telah dilayani melalui layanan ritel kurir telah melampaui 2.000 ton, seiring meningkatnya aktivitas pengiriman masyarakat pada momen libur akhir tahun. Puncak pengiriman tercatat terjadi pada 22 dan 23 Desember 2025, dengan lonjakan volume mencapai sekitar 40% dibandingkan hari reguler.

Pada periode puncak tersebut, KAI Logistik mencatat volume pengiriman harian tertinggi mencapai sekitar 290 ton, meningkat signifikan dari rata-rata pengiriman harian pada kondisi normal yang berada di kisaran 200 ton per hari. Pada momen strategis seperti Nataru, logistik termasuk pengiriman ritel menjadi ekosistem penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Nataru.

Tidak hanya paket, berbagai komoditas mulai dari motor hingga hewan peliharaan menjadi kebutuhan masyarakat. Pada periode tersebut, komoditas utama pengiriman mencakup paket, sepeda motor, hewan, dan elektronik dengan kota tujuan favorit Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, serta Malang.

“Memasuki akhir periode libur Natal dan menjelang pergantian tahun, KAI Logistik siap mengantisipasi potensi lonjakan pengiriman tahap kedua yang diperkirakan terjadi seiring dengan kembalinya arus balik wisatawan dan pemudik. Perusahaan memproyeksikan puncak pengiriman akan terjadi pada awal Januari 2026, sejalan dengan meningkatnya aktivitas mobilitas masyarakat pasca libur panjang,” ujar Manager Marketing & Sales Courier KAI Logistik, Ayi Suryandi, Rabu (31/12/2025).

Sebagai langkah antisipatif, KAI Logistik telah menyiapkan penguatan operasional, termasuk optimalisasi kapasitas angkutan, kesiapan sumber daya manusia, pemantauan operasional secara intensif di seluruh titik layanan, hingga penguatan layanan digital melalui aplikasi KAI Logistik TRAX. Ayi menghimbau agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk kemudahan dan kenyamanan layanan.

 

