HOME FINANCE HOT ISSUE

KAI Angkut 1,1 Juta Ton Barang di Januari 2026, Paling Banyak Batu Bara

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |18:58 WIB
KAI Angkut 1,1 Juta Ton Barang di Januari 2026, Paling Banyak Batu Bara
KAI Angkut 1,1 Juta Ton Barang di Januari 2026, Paling Banyak Batu Bara (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - KAI Logistik mengelola total volume angkutan sebesar 1,1 juta ton pada Januari 2026. Dari jumlah tersebut, sebesar 47% berasal dari segmen angkutan non batu bara, sementara sisanya masih didominasi oleh komoditas batu bara.

Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan upaya perusahaan dalam menjaga performa operasional di tengah dinamika industri logistik. 

“Di awal tahun 2026, KAI Logistik mampu menjaga kinerja pengelolaan angkutan barang secara stabil. Angkutan batu bara masih mendominasi dengan porsi sekitar 53% atau setara dengan 590 ribu ton,” ujar Yuskal di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Angkutan BBM dan BBK

Selain batu bara, KAI Logistik juga mencatatkan kinerja pada berbagai segmen lainnya. Layanan pra dan purna angkutan BBM dan BBK membukukan volume sebesar 266 ribu ton, diikuti oleh angkutan kontainer sebesar 222 ribu ton, angkutan semen 32 ribu ton, angkutan limbah B3 sebesar 594 ton, serta layanan angkutan kurir yang mencapai 6.587 ton.

Yuskal menjelaskan bahwa pada awal tahun ini terdapat penyesuaian kinerja pada segmen batu bara yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis perusahaan. Kinerja pada segmen batu bara tidak terlepas dari dinamika industri termasuk kebijakan terkait serta fluktuasi harga batu bara global, yang menjadi tantangan tersendiri bagi industri logistik. 

"Meski demikian, peningkatan kinerja pada segmen non batu bara dinilai mampu menjaga stabilitas perusahaan secara keseluruhan. Kontribusi angkutan non batu bara yang mencapai 47% menunjukkan semakin menguatnya portofolio layanan KAI Logistik,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
