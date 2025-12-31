Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Jadwal dan Tarif LRT, MRT, Transjakarta Malam Tahun Baru

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |12:38 WIB
Cek Jadwal dan Tarif LRT, MRT, Transjakarta Malam Tahun Baru
Pada 31 Desember 2025, layanan LRT Jabodebek diperpanjang hingga pukul 01.44 WIB. (Foto :Okezone.com/Aldhi Chandra)
JAKARTA - KAI memperpanjang waktu layanan LRT Jabodebek pada malam pergantian tahun baru. Hal ini untuk mendukung mobilitas masyarakat pada periode 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

"Pada 31 Desember 2025, layanan LRT Jabodebek diperpanjang hingga pukul 01.44 WIB. Perpanjangan ini berlaku sampai dini hari tanggal 1 Januari 2026," tulis Instagram LRT Jabodebek, Rabu (31/12/2025).

Selanjutnya, operasional pada 1 Januari 2026 akan kembali mengikuti jadwal awal layanan akhir pekan.

Selain penyesuaian waktu layanan, tarif Off Peak juga diberlakukan mulai pukul 20.00 WIB dengan tarif maksimal Rp10.000 per perjalanan, sehingga perjalanan tetap terjangkau dan tertata.

LRT Jabodebek terus berupaya menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan terintegrasi sebagai bagian dari Transportasi Cerdas Mobilitas Tanpa Batas.

MRT Gratis

Selain itu, dalam rangka malam pergantian tahun baru 2026, MRT Jakarta menerapkan tarif spesial Rp1 yang berlaku selama dua hari, pada tanggal 31 Desember 2025 sampai 1 Januari 2026.

"Tahun baru tidak selalu tentang perayaan, terkadang ini tentang kepedulian, saling mendoakan hal-hal baik untuk satu sama lain. Semangat dibawa dalam bentuk pribadi yang lebih baik, bersama melangkah menuju tahun baru 2026 dengan mengedepankan ketertiban, rasa saling menghormati, dan peduli sesama," terang MRT Jakarta di Instagramnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
