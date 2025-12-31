Ternyata Ini Strategi Pertumbuhan Bisnis Kesehatan Gigi

JAKARTA - Industri kesehatan gigi di dunia berkembang cukup pesat karena kemajuan teknologi. Alat-alat yang digunakan untuk memeriksa dan mengatasi masalah gigi pun semakin canggih.

Industri kesehatan gigi adalah sektor luas yang mencakup layanan klinis, produk perawatan, teknologi digital, serta edukasi untuk menjaga kesehatan mulut dan didorong kesadaran masyarakat yang meningkat dan kemajuan inovasi seperti AI.

Terkait hal itu Perusahaan layanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia yaitu eDental telah melakukan Stanford SEED Transformation Program.

Stanford SEED Transformation Program merupakan pengembangan kepemimpinan dan bisnis yang dirancang untuk perusahaan dengan potensi pertumbuhan dan dampak jangka panjang.

CEO eDental drg Rizka mengatakan Stanford SEED Transformation Program memberikan ruang untuk merefleksikan perjalanan perusahaan sekaligus mempertajam arah ke depan.

"Fokus kami tetap pada pengembangan perusahaan di Indonesia, namun dengan wawasan dan pembelajaran global agar strategi yang kami jalankan lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berdampak," katanya dalam siaran pers, Rabu (31/12/2025).