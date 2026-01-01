Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Pemutihan Utang Pinjol, Ini Penjelasan OJK 

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |05:05 WIB
Heboh Pemutihan Utang Pinjol, Ini Penjelasan OJK 
OJK buka suara soal hebohnya kabar penghapusan tagihan dan data pinjaman online (pinjol) bagi nasabah yang telat bayar
A
A
A

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal hebohnya kabar penghapusan tagihan dan data pinjaman online (pinjol) bagi nasabah yang telat bayar, yang dikabarkan berlaku seluruh Indonesia.

OJK menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait pemutihan data maupun penghapusan tagihan pinjol.

"Awas penipuan yang mengatasnamakan OJK. Hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan OJK," tulis OJK di akun Instagram resminya @ojkindonesia.

OJK meminta masyarakat selalu memastikan kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK melalui kontak resmi OJK.

"Cek dulu kebenaran informasi yang kamu terima ke Kontak OJK 157, WhatsApp 081 157 157 157, atau email [email protected]
," tulisnya.

Baca Selengkapnya: Kabar Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol, OJK Ungkap Faktanya

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/622/3192619//uang-s02V_large.jpg
Hoaks! OJK Tegaskan Tak Ada Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192435//uang-UyKe_large.jpg
Kabar Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol, OJK Ungkap Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191391//uang-kuI1_large.png
Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191274//pinjol-6BJY_large.jpg
Kredit Pinjol Capai Rp92,92 Triliun, Begini Cara Cek KTP Dipakai Pinjam atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191090//hp-wBeQ_large.jpg
6 Cara Ampuh Agar HP Terbebas dari Tawaran Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879//rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement