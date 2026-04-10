HOME FINANCE SMART MONEY

OJK soal Pelaku Galbay Pinjol: Utang Tak Hangus Setelah 90 Hari, Terus Ditagih

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |08:01 WIB
OJK soal Pelaku Galbay Pinjol: Utang Tak Hangus Setelah 90 Hari, Terus Ditagih
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, utang pinjaman online (pinjol) tidak akan hangus setelah telat membayar 90 hari. Bahkan, penagihan akan terus dilakukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang mengalami gagal bayar (galbay) pinjol atau sengaja tidak membayar akan sulit mendapatkan pembiayaan di kemudian hari.

Dia menegaskan peminjam (borrower) pada layanan fintech lending yang sengaja mangkir dari kewajiban pembayaran tetap harus melunasi pinjamannya, meskipun berupaya menghindar dengan mengganti nomor telepon, berpindah alamat, hingga menghapus aplikasi.

"Sesuai perjanjian pendanaan, borrower tetap berkewajiban menyelesaikan pinjamannya dan riwayat pembiayaan tetap tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sehingga dapat berdampak pada akses pembiayaan di kemudian hari," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/4/2026).
 
Dia menjelaskan, pencatatan dalam SLIK akan berdampak langsung terhadap akses pembiayaan di masa depan. Peminjam yang memiliki riwayat buruk berpotensi kesulitan memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal, baik perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.

 

Berita Terkait
Utang Pinjol Warga RI Makin Banyak! Tembus Rp100 Triliun per Februari 2026
Permintaan Pinjaman Masyarakat Diprediksi Melonjak Jelang Lebaran 2026 
Benarkah Fotokopi KTP Bisa Digunakan untuk Pinjol? Ini Faktanya
Debt Collector Bisa Penjarakan Nasabah yang Galbay Pinjol?
Berikut Ciri-Ciri NIK KTP Dipakai Orang Lain untuk Pinjol
Apakah Setelah 90 Hari Pinjol Tidak Boleh Menagih ke Nasabah? Ini Aturannya 
