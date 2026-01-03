Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pipa Gas Milik TGI Bocor, Penyebab Diinvestigasi 

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |07:32 WIB
Pipa Gas Milik TGI Bocor, Penyebab Diinvestigasi 
Adanya insiden kebocoran pipa gas milik TGI. (Ilustrasi Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) menerima laporan awal terkait adanya insiden kebocoran pipa gas milik TGI dan dioperasikan oleh TGI di jalur pipa Grissik Duri (GD) KP222 yang berada di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada Jumat, 2 Januari 2026 pada pukul 16:35 WIB. 

Corporate Secretary TGI Emil Ismail menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah penanganan insiden secara cepat dan tepat, pengamanan lokasi, pekerja serta masyarakat dengan mengutamakan aspek HSSE. TGI telah mematikan kompresor dan menutup seluruh section valve terdekat untuk menghentikan kebocoran, serta bekerjasama dengan pihak terkait termasuk tim Damkar setempat.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan berkomitmen untuk memastikan keselamatan seluruh pihak serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan sekitar," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (3/1/2026).

Proses investigasi oleh tim lapangan dan pihak terkait masih terus berlanjut untuk mengetahui penyebab kejadian. Hingga saat ini, tidak terdapat korban jiwa baik dari masyarakat maupun pekerja. 

 

