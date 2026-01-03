Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2,3 Juta Kendaraan Arus Balik ke Jabotabek Usai Libur Nataru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |12:00 WIB
2,3 Juta Kendaraan Arus Balik ke Jabotabek Usai Libur Nataru
2.303.572 kendaraan telah kembali ke Jabotabek hingga 2 Januari 2026. (Foto: Okezone.com
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 2.303.572 kendaraan telah kembali ke Jabotabek hingga 2 Januari 2026, atau menjelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru (Nataru 2025/2026).

Kendaraan kembali ke Jabotabek melalui empat Gerbang Tol (GT) utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

Berdasarkan catatan Jasa Marga, kendaraan yang kembali ke Jabotabek itu hampir menyerupai jumlah kendaraan yang keluar Jabotabek. Pada 15 hari periode libur Nataru 2025/2026, yaitu mulai Kamis, 18 Desember 2025 pukul 06.00 WIB s.d. Jumat, 2 Januari 2026, tercatat 2.480.105 kendaraan meninggalkan Jabotabek.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, kembali mengingatkan masyarakat bahwa diskon tarif tol sebesar 20% masih berlaku di ruas Jalan Tol Manado-Bitung. Pemberlakuan stimulus diskon tarif tol 20% di ruas Sulawesi ini diterapkan selama 20 hari, mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

"Sebelumnya Jasa Marga telah memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% di sejumlah ruas strategis Trans Jawa dan Trans Sumatra selama tiga hari, yakni pada 22, 23, dan 31 Desember 2025, dan saat ini program tersebut telah berakhir. Sementara itu, diskon tarif tol di ruas Jalan Tol Manado–Bitung masih berlaku hingga 10 Januari 2026," ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

 

Halaman:
1 2
