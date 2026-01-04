Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

8.160 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT via Coretax di Awal Tahun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |07:33 WIB
8.160 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT via Coretax di Awal Tahun
Wajib Pajak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat awal tahun yang luar biasa dalam progres kepatuhan pajak nasional. Hanya dalam kurun waktu tiga hari sejak pergantian tahun, ribuan Wajib Pajak (WP) terpantau langsung tancap gas melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025 melalui sistem terbaru, Coretax.

Hingga Sabtu (3/1/2026) pukul 10.06 WIB, tercatat sebanyak 8.160 SPT Tahunan telah resmi masuk ke sistem DJP. Angka ini menunjukkan lonjakan yang sangat kontras jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (1–3 Januari 2025), yang saat itu hanya mencatat 39 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli memberikan apresiasi tinggi kepada para Wajib Pajak yang memilih untuk melaporkan kewajiban mereka lebih dini. Menurutnya, penggunaan sistem Coretax yang semakin luas menjadi faktor kunci di balik tren positif ini.

“Kami mengapresiasi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan sejak awal tahun melalui Coretax. Partisipasi ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kemauan untuk berkontribusi secara tertib, yang menjadi fondasi penting bagi sistem perpajakan yang sehat,” ujar Rosmauli dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (4/1/2026).

Dia juga menekankan bahwa pergeseran perilaku ini merupakan bentuk partisipasi publik yang nyata dalam mendukung transformasi digital perpajakan di Indonesia.

“Angka ini bukan sekadar capaian statistik. Di baliknya ada semangat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sadar dan tepat waktu. Inilah perubahan positif yang terus kami dorong,” ungkap Rosmauli.

 

