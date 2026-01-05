Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Ungkap Kinerja Ekspor CPO dan Batu Bara Turun di November 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |14:41 WIB
BPS Ungkap Kinerja Ekspor CPO dan Batu Bara Turun di November 2025
BPS Ungkap Kinerja Ekspor CPO Turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan data terbaru mengenai performa ekspor komoditas unggulan Indonesia untuk periode November 2025. Dua komoditas utama nasional, yakni minyak kelapa sawit dan batu bara, tercatat mengalami penurunan volume pengiriman ke luar negeri jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini memerinci bahwa penurunan paling tajam terjadi pada komoditas sawit.

"Jadi volume ekspor untuk sawit pada November 2025 adalah sebesar 1,36 juta ton dengan perubahan secara year on year-nya itu turun sebesar 28,86 persen," papar Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (5/1/2026).

"Kemudian untuk volume ekspor batu bara pada bulan November 2025 adalah sebesar 34,17 juta ton dengan perubahan secara YOY turun sebesar 2,72 persen," imbuhnya.

Meskipun volume dua komoditas utama tersebut menyusut pada bulan November, secara keseluruhan nilai ekspor kumulatif Indonesia sepanjang tahun 2025 masih menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Untuk total nilai ekspor mencapai USD256,56 miliar, tumbuh 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ekspor non migas mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 7,07 persen dengan nilai mencapai USD244,75 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143422/mentan_amran-gR0I_large.jpg
Mentan Sebut Harga CPO di Pasar Dunia Bakal Naik saat B50
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/320/3097130/ri-punya-varietas-kultur-jaringan-kelapa-sawit-dengan-potensi-cpo-tinggi-GIJedVxAMZ.jpg
RI Punya Varietas Kultur Jaringan Kelapa Sawit dengan Potensi CPO Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021502/produksi-cpo-ditargetkan-capai-592-000-ton-di-2024-wspkIXlCNu.jpg
Produksi CPO Ditargetkan Capai 592.000 Ton di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/320/2925663/begini-cara-dorong-peningkatan-peserta-di-bursa-cpo-loVmyFtNQf.JPG
Begini Cara Dorong Peningkatan Peserta di Bursa CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/320/2912880/lahan-sawit-hgu-masuk-ke-kawasan-hutan-ini-kata-pengusaha-xSrbPaZ26A.jpg
Lahan Sawit HGU Masuk ke Kawasan Hutan, Ini Kata Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/278/2905359/simak-bedanya-bursa-cpo-dan-saham-Hdx9hoMRpB.jpg
Simak Bedanya Bursa CPO dan Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement