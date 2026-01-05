BPS Ungkap Kinerja Ekspor CPO dan Batu Bara Turun di November 2025

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan data terbaru mengenai performa ekspor komoditas unggulan Indonesia untuk periode November 2025. Dua komoditas utama nasional, yakni minyak kelapa sawit dan batu bara, tercatat mengalami penurunan volume pengiriman ke luar negeri jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini memerinci bahwa penurunan paling tajam terjadi pada komoditas sawit.

"Jadi volume ekspor untuk sawit pada November 2025 adalah sebesar 1,36 juta ton dengan perubahan secara year on year-nya itu turun sebesar 28,86 persen," papar Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (5/1/2026).

"Kemudian untuk volume ekspor batu bara pada bulan November 2025 adalah sebesar 34,17 juta ton dengan perubahan secara YOY turun sebesar 2,72 persen," imbuhnya.

Meskipun volume dua komoditas utama tersebut menyusut pada bulan November, secara keseluruhan nilai ekspor kumulatif Indonesia sepanjang tahun 2025 masih menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Untuk total nilai ekspor mencapai USD256,56 miliar, tumbuh 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ekspor non migas mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 7,07 persen dengan nilai mencapai USD244,75 miliar.