HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Naik Usai Penangkapan Presiden Maduro, Chevron hingga Exxon Menguat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |07:44 WIB
Wall Street Naik Usai Penangkapan Presiden Maduro, Chevron hingga Exxon Menguat
Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, ditutup menguat pada perdagangan Senin waktu setempat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, ditutup menguat pada perdagangan Senin waktu setempat. Kenaikan ini didorong oleh reli sektor keuangan dan energi, seiring reaksi investor terhadap langkah militer AS di Venezuela.

Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 595 poin atau 1,2% ke level 49.977, hampir menembus angka psikologis 50.000. Sementara itu, indeks acuan S&P 500 naik 0,6% ke posisi 6.902, dan Nasdaq Composite yang didominasi saham teknologi menguat 0,7% ke level 23.395.

Ketegangan geopolitik meningkat setelah pasukan AS dilaporkan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam serangan yang terjadi pada akhir pekan lalu. Maduro dijadwalkan menghadapi dakwaan perdagangan narkoba di New York. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington akan mengelola Venezuela hingga pemimpin baru terpilih.

Sebagai bagian dari intervensi tersebut, Trump mengizinkan perusahaan minyak besar AS untuk masuk ke Venezuela guna mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan produksi di negara yang memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia tersebut.

Merespons kabar ini, harga minyak dunia bangkit dari kelesuan pada awal perdagangan dan menguat lebih dari 1%. Investor menilai adanya potensi peningkatan pasokan global di masa depan, meskipun infrastruktur minyak Venezuela saat ini masih terkendala usia serta sanksi yang telah lama berlaku.

“Kami memperkirakan pemulihan harga minyak masih akan berlangsung panjang setelah jatuh 18 persen sepanjang tahun 2025, yang merupakan kinerja terburuk dalam lima tahun terakhir akibat kekhawatiran banjir pasokan dan melemahnya permintaan,” lapor pengamat pasar di Wall Street, dikutip dari Investing, Selasa (6/1/2026).

Saham-saham raksasa minyak AS seperti Chevron, ExxonMobil, dan ConocoPhillips terpantau menguat pada awal perdagangan, menopang kenaikan sektor energi secara keseluruhan.

 

Halaman:
1 2
