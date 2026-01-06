Pengguna Angkutan Umum Selama Nataru Capai 21,4 Juta, Melesat 12,5%

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pengguna angkutan umum mencapai 21.461.491 penumpang selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026), yakni 18 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026. Jumlah tersebut naik 12,48% dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 19.079.881 penumpang.

“Hal ini tentunya menunjukkan pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan dan rencana operasi yang telah disusun,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Selasa (6/1/2026).

Adapun secara rinci, jumlah penumpang angkutan umum selama Nataru 2025/2026 terdiri atas angkutan udara sebesar 4.768.675 penumpang, naik 0,73% dari sebelumnya 4.734.198 penumpang. Angkutan laut tercatat sebesar 2.254.733 penumpang, naik 43,42% dari sebelumnya 1.572.099 penumpang. Angkutan perkeretaapian mencapai 7.573.881 penumpang, naik 12,92% dari sebelumnya 6.707.053 penumpang.

Angkutan penyeberangan tercatat sebesar 3.725.343 penumpang, naik 35,05% dari sebelumnya 2.758.565 penumpang. Sementara itu, angkutan jalan pada tahun 2025/2026 tercatat sebanyak 3.138.859 penumpang, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3.307.966 penumpang.

Kenaikan juga tercatat pada kendaraan keluar masuk Jakarta melalui jalan tol sebesar 3,39%. Adapun kendaraan yang keluar masuk Jabodetabek melalui jalan arteri mengalami peningkatan sebesar 17,3%.