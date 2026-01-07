Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Amran Ngaku Vertigo hingga Asam Lambung Kejar Swasembada Pangan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |15:10 WIB
Amran Ngaku Vertigo hingga Asam Lambung Kejar Swasembada Pangan
Mentan Amran (Foto: Okezone)




JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dirinya sempat menderita vertigo dan asam lambung akibat tekanan kerja yang tinggi demi mengejar target swasembada pangan. Hal itu disampaikan Amran saat pengumuman capaian swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Dia menyebut bahwa target swasembada pangan yang semula ditetapkan empat sampai lima tahun kemudian dipangkas menjadi tiga tahun merupakan sebuah tekanan yang luar biasa. Belum lagi ketika target dipercepat menjadi satu tahun menuntut dirinya beserta jajaran untuk bekerja semakin keras.

“Izin Bapak Presiden, kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, saya pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Target awal empat tahun, kemudian menjadi tiga tahun, dan akhirnya satu tahun. Saat target menjadi satu tahun, kami vertigo, sampai asam lambung. Alhamdulillah hari ini sudah mulai sembuh dan recovery kembali,” ujar Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Amran memaparkan sejumlah capaian strategis sektor pertanian. Ia menyebut produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34 juta ton. Selain itu, pemerintah memastikan tidak ada impor gula putih pada 2026, seiring optimalisasi produksi tebu, termasuk 50 persen kontribusi dari PTP di Jawa Timur.

Terkait beras, Amran menegaskan peran Bulog sangat krusial dalam penyerapan hasil panen petani. Ia optimistis Indonesia berpeluang melakukan ekspor beras pada tahun ini.

 

Halaman:
1 2
