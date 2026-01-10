Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Indonesia Swasembada Beras Sepanjang 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |09:18 WIB
6 Fakta Indonesia Swasembada Beras Sepanjang 2025
Presiden Prabowo soal Swasembada Pangan (Foto: Okezone)
JAKARTA -  Indonesia telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. 

Swasembada beras merupakan target strategis nasional yang sebelumnya ditetapkan untuk dicapai dalam waktu empat tahun. 

Namun, berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak, target tersebut berhasil diwujudkan jauh lebih cepat.

“Saya beri target kepada tim saya, kita harus swasembada beras empat tahun. Itu target saya, empat tahun,” ujar Prabowo di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Senin, 5 Januari 2026.

Berikut fakta-fakta Indonesia Swasembada beras yang dirangkum Okezone, Sabtu (10/1/2026). 

1. Tak Impor Beras

Lebih lanjut, Kepala Negara dengan penuh kebanggaan menyampaikan capaian penting tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia dalam momentum perayaan Natal. 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Hal ini menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.

“Tahun 2025, kita tidak impor beras sama sekali. Tahun 2025. Target empat tahun, kita bisa capai dalam waktu satu tahun,” imbuh Prabowo.

 

