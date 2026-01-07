Huntara Aceh Tamiang Rampung 10 Januari 2026, Siap Tampung 336 Jiwa

Pembangunan huntara di wilayah bencana Aceh Tamiang telah mencapai 75%. (Foto: Okezone.com/PU)

JAKARTA - Pembangunan huntara di wilayah bencana Aceh Tamiang telah mencapai 75% dan sebanyak 7 blok akan selesai pada Sabtu, 10 Januari 2026.

"Kami berkomitmen untuk mendukung penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat. Selain hunian, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan sarana air bersih dan sanitasi," kata Menteri PU Dody Hanggodo, Rabu (7/1/2026).

Pembangunan huntara terdiri atas 7 blok bangunan modular dengan kapasitas masing-masing blok 12 kepala keluarga (KK) di Gampong Bundar, Aceh Tamiang. Dari total 7 blok utama, satu blok masih difungsikan sementara sebagai area penyimpanan material karena posisinya berada di bagian depan lokasi dan berbatasan langsung dengan jalan.

Secara keseluruhan, huntara Aceh Tamiang dirancang untuk menampung sekitar 84 KK atau sekitar 336 jiwa dalam satu lokasi. Setiap blok dapat menampung hingga 12 KK atau sekitar 48 orang.

Kawasan huntara ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, antara lain toilet komunal, instalasi listrik dan pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi guna menunjang aktivitas dan kebutuhan dasar warga selama masa tinggal sementara.