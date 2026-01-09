Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Daftar dan Aktivasi ASN Digital 2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |22:11 WIB
Cara Daftar dan Aktivasi ASN Digital 2026 
Cara Daftar ASN Digital 2026 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cara daftar dan aktivasi ASN digital 2026. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah meluncurkan platform digital dengan keamanan Multi Factor Authentication (MFA).

Dialnsir dari Website BKN, Jumat (9/1/2026) melalui satu akun asndigital, aparatur sipil negara (ASN)
dapat masuk ke berbagai layanan penting seperti MyASN BKN, SIASN, e-Kinerja BKN hingga layanan bantuan kepegawaian lainnya. 

BKN Digital menerapkan kebijakan Multi-Factor Authentication (MFA) pada ASN Digital BKN. Maka itu proses login tidak lagi cukup hanya dengan username dan password. 

Setiap ASN saat ini wajib melewati verifikasi tambahan berupa kode OTP (One Time Password) demi menjaga keamanan akun dan data pribadi

Kebijakan tersebut untuk kemudahan dan meningkatkan pelayanan bagi ASN. Inovasi ini adalah platform ASN Digital BKN.

Platform ini dirancang untuk memudahkan serta menyatukan berbagai pelayanan administrasi ASN dalam satu wadah. Hal ini merupakan upaya mewujudkan UU ASN No. 20 Tahun 2023 pasal 31.

Untuk menjamin keamanan data, ASN Digital dikuatkan dengan Multi Factor Authentication (MFA). 

MFA adalah metode keamanan untuk mengakses sebuah layanan lebih dari satu bentuk verifikasi.

 

