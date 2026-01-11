Industri Kripto Buka Peluang Kolaborasi Lintas Industri

JAKARTA - Industri aset kripto terus membuka peluang kerja sama lintas industri guna membantu menjembatani pemahaman masyarakat terhadap aset kripto melalui pengalaman yang bersifat lifestyle.

Salah satunya dilakukan oleh Indodax dengan menggandeng KFC Indonesia.

Vice President Indodax Antony Kusuma mengatakan, kolaborasi ini ditujukan untuk menghadirkan manfaat lebih kepada pengguna sekaligus memperkenalkan aset kripto melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Lewat kolaborasi ini, kami ingin pengguna Indodax bisa merasakan manfaat lebih, bukan hanya dari sisi platform digital, tetapi juga melalui pengalaman yang relevan dengan keseharian, khususnya bagi generasi muda yang menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekosistem kripto," ujar Antony, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (12/1/2026).

KFC dinilai memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan Indodax dalam mengenalkan aset kripto dengan cara yang lebih sederhana, fun, dan mudah diakses.

"Kami melihat kolaborasi lintas sektor seperti ini sebagai langkah yang realistis dan relevan untuk mendekatkan Indodax dengan penggunanya, sekaligus menunjukkan bahwa industri aset kripto dapat berkolaborasi dengan berbagai sektor dalam menciptakan nilai dan pengalaman baru," jelas Antony

(Feby Novalius)