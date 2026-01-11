Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Kripto Buka Peluang Kolaborasi Lintas Industri

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |12:32 WIB
Industri Kripto Buka Peluang Kolaborasi Lintas Industri
Industri Kripto Buka Peluang Kolaborasi Lintas Industri. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Industri aset kripto terus membuka peluang kerja sama lintas industri guna membantu menjembatani pemahaman masyarakat terhadap aset kripto melalui pengalaman yang bersifat lifestyle. 

Salah satunya dilakukan oleh Indodax dengan menggandeng KFC Indonesia.

Vice President Indodax Antony Kusuma mengatakan, kolaborasi ini ditujukan untuk menghadirkan manfaat lebih kepada pengguna sekaligus memperkenalkan aset kripto melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

"Lewat kolaborasi ini, kami ingin pengguna Indodax bisa merasakan manfaat lebih, bukan hanya dari sisi platform digital, tetapi juga melalui pengalaman yang relevan dengan keseharian, khususnya bagi generasi muda yang menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekosistem kripto," ujar Antony, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (12/1/2026).

KFC dinilai memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan Indodax dalam mengenalkan aset kripto dengan cara yang lebih sederhana, fun, dan mudah diakses. 

"Kami melihat kolaborasi lintas sektor seperti ini sebagai langkah yang realistis dan relevan untuk mendekatkan Indodax dengan penggunanya, sekaligus menunjukkan bahwa industri aset kripto dapat berkolaborasi dengan berbagai sektor dalam menciptakan nilai dan pengalaman baru," jelas Antony

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/622/3193908//bitcoin-qpBM_large.jpg
Cadangan Aset Naik, Tanda-Tanda Pasar Kripto Menguat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193816//purbaya-tNMJ_large.jpg
Kejar Setoran Pajak, Purbaya Wajibkan Pedagang Kripto Lapor Data Pengguna dan Transaksi ke DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193603//keuangan-g8Hu_large.jpg
Ditjen Pajak Bisa Intip Transaksi E-Wallet hingga Kripto Mulai 2026, Cek Aturan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192466//digital-0HNQ_large.jpg
Isu Kehilangan Dana Pengguna, Ini Penjelasan Indodax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190826//bitcoin-48DU_large.jpg
Harta Kekayaan Satoshi Nakamoto, Pencipta dan Pemilik 1,1 Juta Bitcoin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/622/3189612//bitcoin-EvVU_large.jpg
Diburu Anak Muda, Ini Tren Investasi Kripto di RI Jelang Akhir 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement