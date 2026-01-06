Cadangan Aset Naik, Tanda-Tanda Pasar Kripto Menguat?

JAKARTA - Proof of Reserves (PoR) Indodax telah menembus USD1 miliar atau setara Rp18 triliun. Angka tersebut berdasarkan data yang ditampilkan pada fitur Proof of Reserves di CoinMarketCap yang dapat diverifikasi publik melalui data on-chain.

"Walaupun tidak diwajibkan pemerintah, Indodax berinisiatif mempublikasikan PoR sebagai bentuk transparansi. Informasi cadangan dan alamat dompet terkait dapat ditelusuri melalui blockchain, sehingga publik bisa melakukan verifikasi secara mandiri,” ujar CEO Indodax William Sutanto di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Proof of Reserves (PoR) adalah metode verifikasi kriptografis yang digunakan platform aset kripto untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cadangan aset sesuai yang dilaporkan. Tujuannya adalah memperkuat kepercayaan publik bahwa dana pengguna dapat dipenuhi saat dibutuhkan, terutama pada periode pasar yang bergejolak.

CoinMarketCap menampilkan fitur Proof of Reserves untuk membantu pengguna melihat informasi transparansi cadangan sejumlah exchange, termasuk keterlacakan alamat dompet publik serta pembaruan data yang relevan.

Pihaknya juga mengimbau pengguna untuk tetap menerapkan langkah keamanan terbaik, antara lain dengan mennggunakan autentikasi berlapis Multi Factor Authentication (MFA) dan pastikan perangkat dalam kondisi aman. Selain itu waspada phishing dan social engineering.

“Transparansi platform itu penting, tetapi edukasi keamanan pengguna juga sama pentingnya. Kami terus mendorong penggunaan keamanan berlapis dan praktik terbaik dalam menjaga akun serta perangkat,” tambah William.