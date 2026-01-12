Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmikan RDMP Balikpapan, Prabowo Tegaskan Energi untuk Harga Diri Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |20:24 WIB
Resmikan RDMP Balikpapan, Prabowo Tegaskan Energi untuk Harga Diri Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membangun rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap kemampuan bangsa sendiri. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya membangun rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Indonesia tidak boleh terus-menerus merasa rendah diri atau bergantung pada bangsa lain, melainkan harus berdiri di atas kaki sendiri di setiap bidang kehidupan.

“Kita harus jadi bangsa yang percaya diri. Kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri, bangsa yang selalu merasa kalah, merasa selalu tidak mampu bersaing dengan bangsa lain. Kita tidak boleh,” ucap Presiden dalam sambutannya pada peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Senin (12/1/2026).

“Di setiap bidang kehidupan, kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

Dalam konteks ketahanan energi, Presiden menyampaikan rasa bangga atas langkah yang diambil pemerintah menuju kemandirian energi nasional. Menurutnya, kemandirian energi merupakan syarat mutlak bagi kemerdekaan sejati suatu bangsa, terlebih Indonesia memiliki sumber daya yang memadai.

“Hari ini, satu langkah lagi di bidang energi kita menuju kemampuan untuk mandiri, kemampuan untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh bergantung pada energi dari luar, tidak boleh,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga secara terbuka mengakui adanya persoalan tata kelola di tubuh PT Pertamina (Persero) dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk membersihkan Pertamina dari praktik korupsi dan manipulasi, termasuk praktik impor yang dapat merugikan negara dan rakyat.

“Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat! Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat, harus tega. Tidak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat, cari,” tegas Presiden.

 

Halaman:
1 2
