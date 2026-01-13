IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.948

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 63,58 poin atau 0,72 persen ke level 8.948 pada sesi terakhir perdagangan, Selasa (13/1/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 358 saham menguat, 349 saham melemah dan 251 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp33,1 triliun dari 60,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,42 persen ke 878, indeks JII naik 1,56 persen ke 607, indeks IDX30 naik 1,84 persen ke 448 dan indeks MNC36 naik 1,19 persen ke 352.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, properti, industri, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada energi, konsumer siklikal, transportasi, teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) naik 34,62 persen ke Rp175, PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIPB) naik 34,36 persen ke Rp262, dan saham PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) naik 34,31 persen ke Rp137.