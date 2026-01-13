IHSG Sesi I Ditutup Melemah ke Level 8.884

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke 8.884 pada sesi I perdagangan hari ini Selasa (13/1/2026).

Total volume transaksi tercatat 37,9 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp19,2 triliun. Sebanyak 370 saham menguat, 334 saham melemah, dan 254 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama masih mencatat penguatan seperti LQ45 menguat 0,83 persen, indeks JII menguat 0,65 persen, IDX30 naik 1,26 persen, serta MNC36 menguat 0,83 persen.

Pada sesi I perdagangan, sektor yang menguat ada konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, industri, kesehatan. Sementara itu, energi, konsumer siklikal, teknologi, transportasi masih melemah.

Daftar penghuni top gainers antara lain PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA), PT Ifishdeco Tbk (IFSH), dan PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS).