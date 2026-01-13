IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 8.931

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (13/1/2026). IHSG menguat 0,52 persen ke level 8.931 setelah sebelumnya ditutup melemah pada perdagangan Senin.

Pada pembukaan ini, volume perdagangan tercatat di 530 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp330 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 62 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp16,3 triliun.

Sebanyak 279 saham mengalami kenaikan dan 51 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 628 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 0,59 persen. Kemudian sektor non siklikal menguat 0,13 persen. Sektor siklikal juga naik 0,93 persen.

Sektor keuangan naik 0,39 persen. Sekolah infrastruktur juga menguat 0,52 persen. Sektor properti naik 0,57%. Sektor bahan baku menguat 0,57 persen. Kemudian sektor transportasi naik 0,24 persen.

Sektor industri naik 1,11 persen. Disusul sektor teknologi naik 0,04 persen. Selanjutnya sektor kesehatan berada di zona hijau dengan penguatan 0,70 persen.

(Dani Jumadil Akhir)