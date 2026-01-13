Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 8.931

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |09:14 WIB
IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 8.931
IHSG Rebound, Dibuka Menguat 0,52 di Level 8.931 Pagi Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (13/1/2026). IHSG menguat 0,52 persen ke level 8.931 setelah sebelumnya ditutup melemah pada perdagangan Senin.

Pada pembukaan ini, volume perdagangan tercatat di 530 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp330 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 62 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp16,3 triliun.

Sebanyak 279 saham mengalami kenaikan dan 51 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 628 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 0,59 persen. Kemudian sektor non siklikal menguat 0,13 persen. Sektor siklikal juga naik 0,93 persen.

Sektor keuangan naik 0,39 persen. Sekolah infrastruktur juga menguat 0,52 persen. Sektor properti naik 0,57%. Sektor bahan baku menguat 0,57 persen. Kemudian sektor transportasi naik 0,24 persen.

Sektor industri naik 1,11 persen. Disusul sektor teknologi naik 0,04 persen. Selanjutnya sektor kesehatan berada di zona hijau dengan penguatan 0,70 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/278/3195073/bri-Nd3u_large.jpg
BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial Rp500 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/278/3194966/ihsg_ditutup_melemah-eEq4_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.884
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/278/3194919/ihsg_sesi_i-y2at_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.947
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/278/3194876/ihsg_menguat-CAIR_large.jpg
Makin Kokoh, IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Dekati Level 9.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/278/3194861/ihsg_menguat-d2XW_large.jpg
IHSG Awal Pekan Siap Tembus Level 9.000, Cermati Saham-Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/278/3194608/ihsg-dyvr_large.jpg
Purbaya Yakin IHSG Tembus 10.000, OJK Ungkap Syaratnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement